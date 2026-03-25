Dolores de espalda, miopía y obesidad: estos son los problemas de salud que obligan a limitar el uso de pantallas en las aulas de Aragón

El ‘coto’ que el Departamento de Educación ha puesto al uso de pantallas en las aulas de Aragón a partir del próximo curso escolar, definiendo su utilización por horas y por cursos, se sustenta en la preocupación de las familias por el auge de estos dispositivos en clase, pero también en evidencias científicas. ¿Y qué dicen estas afirmaciones? Uno de los documentos sobre los que se ha basado Educación es un informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que, entre otras cuestiones, detalla problemas músculoesqueléticos, visuales, adicciones y obesidad.

El documento, publicado en agosto de 2025 y firmado por la directora general de Salud Pública en funciones, Nuria Gayán, esgrime que “ya se han descrito efectos nocivos específicos” sobre la salud infantil relacionados con un consumo excesivo de contenidos televisivos y/o multimedia y para ello alude a varios estudios. Por ejemplo, se apunta a una “revisión sistemática” publicada en 2025 que detectó "efectos negativos como la obesidad, ligada a un estilo de vida sedentario, trastornos del sueño y problemas de ansiedad en adolescentes”

En el ámbito visual, un estudio publicado en 2022 halló una prevalencia del 78% de Síndrome Visual Informático, relacionándolo con clases virtuales prolongadas y uso intensivo de móviles. Otro estudio de 2024 en estudiantes universitarios halló que “cuatro o más horas diarias de exposición a pantallas aumentan significativamente el riesgo de este síndrome”, sobre todo en mujeres y en individuos con miopía.

En el apartado musculoesquelético, entre los estudiantes que utilizan smartphones durante 9 y 10 horas al día “se han hallado alteraciones en la biomecánica cervical, con un 75,4% mostrando hipolordosis (alteración postural que consiste en una curvatura excesiva hacia adentro de la columna lumbar) y un 72,3% evidenciando una extensión o cambios en la vértebra C1”, según el informe de Salud Publica

Con respecto a la fuerza física, un estudio realizado en población escolar en 2024, aunque no llegó a identificar una asociación global entre el tiempo de pantalla y la fuerza física o composición corporal, ha hallado que niñas de 6 a 7 años con más de 2 horas diarias de uso de pantallas “presentan menores valores de fuerza de agarre y masa magra corporal”.

En su escrito, Gayan concluye que la evidencia científica “muestra una alta prevalencia de problemas de salud visual y musculoesquelética” asociados con el uso prolongado de pantallas en la población infantil y juvenil, “siendo mayor el riesgo de sufrir estos problemas cuanto más prolongada es la exposición diaria”, dice. Del mismo modo, apunta a grupos con mayor vulnerabilidad, como las personas con miopía.

Gayan va un paso más allá y vincula otras consecuencias del uso de pantallas, como son “el riesgo de aparición de adicciones comportamentales, entre ellas la adicción al juego y la adicción a internet y redes sociales”, señala.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) son usadas principalmente por menores, jóvenes y adolescentes. En la era digital en la que nos encontramos, tenemos una nueva problemática y, quizá, un nuevo reto sanitario y educativo ante lo que se ha dado en llamar la “tecnoadicción” o “adicción oculta a las nuevas tecnologías”, argumenta Gayán

La tecnoadicción, primera causa de tratamiento

Con respecto al juego online, la última encuesta Estudes muestra que la prevalencia de juego de azar online en los estudiantes de 14 a 18 años en España sigue una tendencia ascendente. Los alumnos de 18 años son los que muestran una mayor tendencia hacia el juego de azar online, habiendo aumentado de un 5,3% en 2021 a un 18,8% en 2023 en España. Los alumnos de 14 años que juegan a juegos de azar online fue un 8% en 2019 y un 9% en 2023.

En cuanto a la tecnoadicción, el uso compulsivo de internet, móviles y redes sociales constituye “la primera causa de admisión a tratamiento por adicciones comportamentales en Aragón en la población entre 10 y 19 años”, mientras que en el resto de grupos de edad la primera causa de admisión por adicciones comportamentales es el trastorno por juego.

El IV Plan de Adicciones de Aragón incorpora actuaciones sobre estas adicciones, y específicamente, las relacionadas con el juego online y con el uso de pantallas. Sanidad y Educación llevan a cabo actuaciones preventivas en el ámbito educativo, como el programa Pantallas Sanas, dirigido a toda la comunidad educativa, que aborda el uso de las pantallas y las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la promoción de la salud, con el objeto de abordar aspectos que van desde los hábitos y la sociabilidad a los consumos y las adicciones en el uso de las TICs.

Por su parte, el programa Pantallas Amigas trabaja para el uso saludable y sin abuso de móviles, redes sociales y videojuegos, siendo un programa educativo destinado a alumnado de 5º de primaria mediante la intervención en centros educativos y la sensibilización y formación de familias con alumnado entre 7 y 12 años.

A pesar de todo, desde Salud Pública matizan en su informe la “necesidad de incrementar y reforzar las estrategias preventivas en el ámbito educativo”. Por todo ello, desde esta Dirección General recomiendan “la adopción de medidas en los centros escolares que reduzcan la exposición a pantallas en la población escolar en Aragón”