El "error" de Azcón por sus palabras "desafortunadas" sobre el atractivo físico de Alegría y Montero: hasta Moreno Bonilla agradece sus disculpas

Las polémicas palabras del presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, asegurando que Pilar Alegría es "más atractiva" que María Jesús Montero, han marcado el arranque de la precampaña electoral en Andalucía, con un inesperado 'incendio' en el PP que hasta el candidato y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, se apresuró a censurar. De forma elegante, sin ánimo de confrontar con su compañero de partido, lamentó las palabras "desafortunadas" del aragonés para, a continuación, agradecer que pidiera disculpas. "Era lo correcto", aseguró el andaluz este martes.

“El señor Azcón ha pedido disculpas, que es lo correcto y debía hacer porque esas palabras eran desafortunadas", admitió Moreno Bonilla en declaraciones a los medios de comunicación. El líder del PP andaluz remarcó que "lo que uno tiene que hacer cuando comete un error es corregirlo pidiendo disculpas y creo que ha hecho bien en hacerlo”.

La campaña electoral en Andalucía comenzará el próximo 2 de mayo, las elecciones serán el 17 de mayo, pero el anunció de la convocatoria electoral este pasado lunes ya ha disparado las primeras tensiones a nivel nacional. Con tres comunidades negociando la gobernabilidad, en Extremadura, Castilla y León y Aragón, todas ellas con dos protagonistas, PP y Vox, el comentario del presidente en funciones aragonés desvió todos los focos hacia su persona con un comentario lanzado en la celebración del 25 aniversario de 'El Confidencial' celebrado en Zaragoza este martes. Todos los primeros espadas de la política en el país salieron al paso de sus palabras, incluidos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o muchos miembros del Consejo de Ministros, que salieron en defensa de su compañera de partido o del Gobierno de coalición.

Azcón solo había sido preguntado en el desayuno informativo sobre si creía que a la actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE en las elecciones en Andalucía, se le iba a quedar "cara de Alegría" tras los comicios. A lo que respondió con unas palabras que desataron la polémica: "Yo creo que Pilar Alegría físicamente es más atractiva que María Jesús Montero. Y creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", expresó el líder popular aragonés, que antes de pronunciar las palabras ya se había percatado de que entraba en un terreno pantanoso: "Cuidado con estas cosas que se dicen ahora".

Horas después pidió disculpas por sus palabras y Azcón admitió el error reconociendo que sus declaraciones pudieron ser "ofensivas", al tiempo que recordó que la propia Montero se metió con la calvicie del secretario general del PP, Miguel Tellado, y nunca pidió disculpas por ello. Pero Moreno Bonilla lo dejaba claro: "Es evidente que esto no es una cuestión de belleza, quien lo piensa, evidentemente se equivoca", zanjó el andaluz, que quiere desterrar de la contienda electoral este tipo de polémicas generadas por compañeros de partido de otros territorios.