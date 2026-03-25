Fundación Rey Ardid impulsa la formación digital en municipios pequeños de Aragón con RetoRuralDigital

La Fundación Rey Ardid ha desarrollado el programa RetoRuralDigital, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation EU. A través del proyecto E-ducaRural Aragón, se ha ofrecido formación digital gratuita a más de 520 personas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El programa se ha desarrollado en localidades como El Burgo de Ebro, Belchite, Almudévar, Illueca, Campo y Calamocha, en concreto en centros residenciales de la tercera edad organizados por la Fundación Rey Ardid. "Al inicio, muchos no habían utilizado nunca un dispositivo, pero poco a poco fueron familiarizándose con su funcionamiento. Hemos logrado, por ejemplo, que sean capaces de pedir una cita médica por internet", señala Isabel Gil, docente de los cursos.

Los participantes en RetoRuralDigital han podido aprender y ser capaces de pedir citas médicas por Internet. / Fundación Rey Ardid

Reducir la brecha digital en el entorno rural: "el saber no ocupa lugar"

Los cursos han estado enfocados principalmente a personas mayores y desempleadas, con el propósito de acortar la brecha digital en el medio rural. "Era algo que no había hecho nunca y estoy muy contenta de acudir a estos cursos y enterarme un poco de cómo funcionan las nuevas tecnologías", explica Milagros Zapata, alumna en Illueca.

Como ella misma resume, "el saber no ocupa lugar", y entre los aprendizajes que más destaca está el manejo del teléfono móvil, una herramienta fundamental para mantenerse en contacto con su entorno familiar. La formación, de carácter básico y mayoritariamente presencial, ha incluido contenidos como el uso de smartphones y tablets, nociones de ciberseguridad y competencias digitales de nivel 1 y 2, siempre adaptadas a la edad y necesidades del alumnado.

En otros casos, algunas alumnas ya contaban con cierta experiencia en el uso del móvil, como Adolfina Gómez, que lo utiliza para comunicarse con sus hijos y recibir fotos de sus nietos. Sin embargo, el manejo de ordenadores o tablets era completamente nuevo para ella. Además, subraya que en los cursos pasan un buen rato y, junto a sus compañeras, van realizando poco a poco los ejercicios propuestos. "Para aprender más, siempre estamos a tiempo", asegura.

Otra parte importante de las clases ha sido aprender a manejar las tablet. / Fundación Rey Ardid

Aprendizaje digital con metodología adaptada

La Fundación Rey Ardid ha centrado su actuación en uno de los colectivos más vulnerables frente a la brecha digital: las personas mayores, favoreciendo su inclusión tanto tecnológica como social. Además, el programa ha incluido mentorías personalizadas y la creación de itinerarios formativos flexibles y accesibles.

El programa ha apostado por la incorporación de herramientas tecnológicas adaptadas y metodologías accesibles con el objetivo de facilitar el aprendizaje. Los cursos, con una duración de entre 10 y 40 horas, se han impartido en las propias instalaciones de la Fundación Rey Ardid, lo que ha favorecido un vínculo cercano entre alumnado y profesorado. "Al principio lo veían como algo muy nuevo y diferente, pero una vez empezaron, los resultados han sido muy enriquecedores tanto para ellos como para quienes los impartíamos", señala Isabel Gil.

El hecho de que el equipo formador esté integrado por profesionales de las propias residencias ha permitido ofrecer una enseñanza más cercana y adaptada a cada participante. "Es muy importante acercarles a las nuevas tecnologías, porque hoy en día casi todo pasa por internet. Antes apenas podían ver a sus nietos si vivían lejos; ahora pueden hacer videollamadas sin problema", concluye la docente.