Jorge Azcón insiste en su perdón a María Jesús Montero y Pilar Alegría: "Ha sido un error y ha sido desafortunado. Toca pedir disculpas"

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a pedir este miércoles disculpas por su comentario del martes sobre María Jesús Montero y Pilar Alegría, al afirmar que la socialista aragonesa era "físicamente más atractiva" que la próxima candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Azcón, que el martes por la tarde lanzó sus primeras disculpas a través de sus redes sociales, ha vuelto a considerar este miércoles "un error, desafortunado" el mensaje lanzado durante un desayuno informativo con El Confidencial.

Azcón ha vuelto a comparecer este miércoles ante los medios de comunicación después del Consejo de Gobierno, que ha aprobado la Declaración de Interés General Autonómico (DIGA) de la ampliación de Amazon Web Services en la comunidad, con un mayor número de centros de datos y una planta de reciclado de compuestos para servidores. Tras responder preguntas técnicas sobre la nueva inversión, el líder popular ha sido consultado por la actualidad política y por sus palabras sobre Montero y Alegría de este martes.

"Lo dije ayer, no era mi intención y fueron palabras desafortunadas", ha admitido Azcón, que ha tachado de "lógico y normal" que "cuando alguien se equivoca, lo reconozca y pida disculpas". El presidente popular ha resaltado que esas disculpas "no son muy habituales en la actualidad y menos en política".

El jefe en funciones del Ejecutivo aragonés ha insistido en que fue "un error y desafortunado", por lo que "toca pedir disculpas". Azcón ha recordado que ya lo hizo en redes sociales y este miércoles lo ha hecho "ante las cámaras". "Para que todo el mundo sepa que sí me equivoqué y que pido disculpas", ha finalizado.

El líder del PP en la comunidad ha asegurado que no ha hablado con Juanma Moreno, jefe de los populares en Andalucía y candidato a la reelección de la presidencia autonómica, que esta misma semana ha convocado elecciones para el próximo 17 de mayo. Las declaraciones de Azcón, la comparativa entre Pilar Alegría y María Jesús Montero, llegaron al ser preguntado por qué resultado vaticinaba para el PSOE en los próximos comicios andaluces.