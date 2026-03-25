Juan Carlos Dueñas, nuevo presidente del clúster del automóvil en Aragón: "Vamos a hablar con los centros de datos para ver qué pueden aportar a nuestra cadena de valor"

Juan Carlos Dueñas, director gerente de la planta Lider + Wiemann de Pedrola, tomó el testigo hace un mes al frente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), cargo en el que releva a Benito Tesier, presidente desde hace 14 años y que ahora lidera la delegación aragonesa de la CEOE. Un primer mes que le ha servido para poder definir las líneas maestras de los próximos meses, en un momento crucial para el sector del automóvil y en el que Aragón parte con una ventaja competitiva sustancial respecto a otros lugares, con el objetivo de consolidar su posición como hub "número 1" en el sur de Europa.

En ese sentido, en su primera atención a medios desde su nombramiento, Dueñas ha definido sus tres prioridades: hacer una transición "ordenada", adaptando el plan estratégico 2024-2027 a una versión "2.0"; conseguir "atraer y fidelizar talento" -"no me gusta la palabra retener", ha ironizado-; y poner la mirada en el mercado chino y las posibilidades recíprocas que este ofrece al pujante sector automovilístico aragonés, especialmente con la puesta en marcha parcial de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas prevista para finales de este año.

En el primer punto, esa versión 2.0 del plan estratégico aprobado por el clúster en 2024 (cuando Dueñas era vicepresidente de Innovación), toma especial relevancia un concepto, el del software defined vehicle (SVD), que en síntesis se traduce en dar importancia en los coches del futuro al software, una suerte de ordenador o smartphone sobre ruedas, en el que la movilidad ya no sea la única utilidad del mismo. Coches que, en definitiva, ofrecerán infoentretenimiento y una serie de detalles sobre el estado de las baterías, por ejemplo, y en el que ya no primará tanto la mecánica.

Dueñas, durante el encuentro con los medios este miércoles. / Josema Molina

Se trata de una línea que todavía no ha llegado a Aragón, al menos de forma democratizada, y en la que Dueñas insiste en explorar. Y es ahí donde entran los centros de datos. "Queremos hablar con Amazon Web Services y con los demás promotores para ver qué pueden aportar a esta cadena de valor", ha expresado, para sumar así una tercera derivada al ecosistema automovilístico de la comunidad, tras la fabricación de componentes tanto para los vehículos, muy asentada desde hace años, como para las baterías, que comienza a explorarse ahora.

En ese sentido, desde el clúster inciden en que todavía no tienen constancia, al menos "oficial", del desembarco de empresas asiáticas ligadas a la gigafactoría, aunque reconocen que están estudiando la planta que CATL ha impulsado en Hungría y que ha servido de "arrastre" para la llegada de otras compañías asiáticas ligadas a su producción de celdas. Una de ellas, como ya adelantó este diario, será la china BYN, que invertirá 40 millones y creará 100 empleos directos en Figueruelas, a pocos metros de la fábrica.

El estado del sector

En otro orden de temas, Dueñas ha subrayado que, por el momento, la situación geopolítica no está afectando significativamente al mercado, más allá, claro está, del aumento de costes de la energía por el cierre del estrecho de Ormuz. "Las navieras están optando por una ruta alternativa y, aunque tarda un poco más, no está habiendo desabastecimiento", ha analizado, para resaltar después que la posibilidad de traer componentes como los semiconductores por avión existe y que no sería "nada excepcional".

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Por otro lado, desde CAAR celebran la moratoria de la Unión Europea sobre la fabricación de vehículos eléctricos, con una transición previa "brutal" que obligaba a que, desde 2035, solo se fabricasen coches eléctricos en Europa, algo que se ha flexibilizado y permitirá, según Dueñas, "adquirir los nuevos conocimientos en un tiempo más prudencial". Desde el sector celebran, asimismo, las nuevas convocatorias del Perte, con Aragón en una situación pujante, y anticipan que, pese a los eres y ertes en algunas empresas, "la foto dentro de dos o tres años, en número, será de más trabajadores que los que hay ahora", basándose en que el 40% de los componentes de los coches eléctricos se fabricará desde aquí, "algo que no pasaba con la combustión".