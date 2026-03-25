La Aemet confirma el pronóstico para el Domingo de Ramos en Aragón: estos son todos los pueblos donde va a nevar
La Agencia Estatal de Meteorología prevé nevadas generalizadas en el norte de España, con la cota de nieve en Aragón situada entre los 600 y 700 metros, afectando a varias localidades de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel
La Semana Santa comienza este fin de semana y millones de personas están pendientes de conocer la predicción del tiempo para poder planificar sus desplamientos por carretera por España. Después de un inicio de primavera con temperaturas suaves en toda la Península Ibérica, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado un cambio brusco en el tiempo que traerá de vuelta un invierno de 24 horas el próximo Domingo de Ramos.
Aragón será una de las comunidades más afectadas por la entrada de una masa de aire frío que provocará un descenso en los termómetros y el regreso de la nieve a Zaragoza, Huesca y Teruel. Aunque se espera que el domingo sea realmente el día más frío de toda la semana, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa y el cambio de hora, el bajón de las temperaturas se hará notar a partir del jueves.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) va a mantener activa durante las próximas 48 horas la alerta amarilla por fuertes vientos en la Ribera del Ebro, Sur de Huesca, Bajo Aragón de Teruel, Cinco Villas y Pirineos con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. La caída de los termómetros en todas las localidades de la comunidad va a ser de unos 6-7 grados, pero la sensación térmica será mucho inferior porque el viento, al proceder del noroeste, será frío. Un cierzo que promete quedarse en Zaragoza al menos hasta el lunes.
Sin embargo, la entrada de una masa de aire frío a partir del sábado por la tarde traerá de vuelta el frío invernal y las nevadas generalizadas a todo el norte de España por encima de los 500 metros. Según la previsión actual de la Aemet, la cota de nieve se situará en Aragón en los 600-700 metros y los copos de nieve se dejarán ver en muchos pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Cabe recordar que la predicción suele ser más acertada cuantas menos horas faltan para la llegada del Domingo de Ramos.
Nevada copiosa en el Pirineo
Por su parte, El Tiempo.es de Mario Picazo se ha aventurado incluso a predecir la cantidad de nieve que se acumulará en el Pirineo y el Sistema Ibérico tras el paso del frente frío en Aragón. Al norte de la provincia de Huesca se podrán llegar hasta los 31 centímetros mientras que en el Sistema Ibérico solo se quedará un espesor de un centímetro. El viento también será intenso en toda la comunidad dejando incluso la posibilidad de ventiscas en el Pirineo y una sensación térmica heladora en el resto de la comunidad.
La copiosa nevada que caerá en el Pirineo el domingo es una gran noticia para las estaciones de esquí aragonesas que apuran sus días de apertura esta Semana Santa antes de decir adiós a una temporada con récord de espesor de nieve. Estos son todos los pueblos de Aragón donde va a nevar este Domingo de Ramos según la actual previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
- Jaca (1/9 grados)
- Benasque (-5/5)
- Canfranc (-3/4)
- Ansó (-1/6)
- Villanúa (-2/7)
- Sabiñánigo (1/10)
- Biescas (-1/8)
- Sallent de Gállego (-5/3)
- Boltaña (3/13)
- San Martín de la Virgen del Moncayo (1/9)
- Litago (1/9)
- Añón de Moncayo (1/9)
- Ariza (2/12)
- Aranda de Moncayo (1/10)
- Calamocha (-1/10)
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