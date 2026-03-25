Mercazaragoza busca nuevos clientes en Alimentaria para reconducir la situación crítica de su matadero: "Está complicado"

El agujero económico que ha generado a Mercazaragoza la marcha del mejor cliente de su matadero, JGGlobal, ha obligado desde hace meses a rastrear el mercado en busca de otras marcas que atraigan a la planta municipal, que gestionan el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercasa –con el 51% y el 49% del accionariado, respectivamente–, y en ese contexto se enmarca la visita de este año a Alimentaria, la feria de referencia en el sector y que suele aglutinar a las principales compañías del sector cárnico, agrupadas en un Pabellón 3 que se ha convertido en el caladero donde intentar 'cazar' algún nuevo productor.

Con esa misión se ha desplazado este año el director general y responsable financiero de Mercazaragoza, Sergio Alarcón, que reconoce visitar asiduamente esta cita que se celebra cada dos años en la Fira de Barcelona y que en esta edición tenía un objetivo prioritario: establecer contactos y reunirse con algunas marcas que pudieran ser atraídas por la sociedad para cubrir el roto que les ha provocado la pérdida de su mejor cliente en octubre de 2025.

Tal y como adelantó ayer EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la salida de JG Global provocó un agujero en las cuentas de la sociedad derivada de la reducción de ingresos que provocó la salida de este cliente. Movía casi un 40% de la producción del matadero de Mercazaragoza y de los 9,96 millones de euros de facturación con los que cerró el año 2024 se pasó a los 8,8 con los que finalizó 2025, generando un socavón de 1,2 millones de euros en las cuentas en solo tres meses. Urge una solución y también intentar captar clientela nueva, y qué mejor que acudir al mejor escaparate de España para intentarlo. Aunque en esa tarea lleva desde mediados de octubre del año pasado junto a los responsables del ayuntamiento y de Mercasa para reflotar la mermada economía de esta entidad municipal. Aunque reconoce que «está complicado».

"La gran fortaleza de Mercazaragoza es la ubicación estratégica desde el punto de vista logístico, pero no es fácil traer volúmenes de sacrificio porque en el panorama nacional hay exceso de capacidad productiva en este tipo de instalaciones" Sergio Alarcón — Director general de Mercazaragoza

«Siempre viene bien acudir a Alimentaria para tener contacto directo con las empresas del sector cárnico y sondear nuevos clientes para Mercazaragoza», explicó ayer Alarcón a este diario, quien confirmó que esta «es una línea en la que se está trabajando, la de buscar nuevos clientes, desde la pérdida de un cliente tan importante» como JG Global. Esta firma, no en vano, llevaba trabajando en el matadero de Mercazaragoza desde hace más de 15 años y su producción «de vacuno ha venido compensando en los últimos años la caída en otras especies».

Admite la dificultad para captar nuevos clientes en estos momentos «porque la gran fortaleza de Mercazaragoza es la ubicación estratégica desde el punto de vista logístico pero no es fácil traer volumenes de sacrificio aquí porque en el panorama nacional hay exceso de capacidad productiva en instalaciones de sacrificio». Dicho de otra manera, hay menos volumen en global para las mismas instalaciones, así que sobran mataderos en España para la demanda que existe. En un mercado, además, en el que los mataderos privados pujan fuerte con precios con los que las instalaciones públicas no siempre pueden competir.

«Hemos hablado con la mayoría de las firmas del país», asegura Alarcón, quien asegura, por otra parte, que el problema que ha supuesto la pérdida de JG Global «no está afectando al comercio minorista» que se abastece de Mercazaragoza «porque la producción de esta empresa se destinaba a la exportación», no a las tiendas o mercados locales.