Este es el móvil aragonés que conecta a la persona más mayor de España a sus 112 años

Hace unos meses Teresa Fernández se convirtió en la persona más mayor de España de entre sus más de 49 millones de habitantes. Hoy vuelve a ser noticia al ser la persona más mayor en utilizar un smartphone adaptado para mayores y demostrar que la tecnología “no es cuestión de edad”. Este móvil fue creado por un nieto para su abuela y por ello lleva su nombre, Maximiliana.

La brecha digital es un problema que afecta al bienestar y a la seguridad de más de 6 millones de personas mayores en España. Más de 2 millones viven solos en su casa y el 70% de ellos no tienen acceso a internet. Todo ello ha propiciado la falsa creencia de que las personas mayores y la tecnología son incompatibles, lo que todavía limita más su situación.

A sus 112 años, Teresa Fernández, la persona más longeva de España, ha pasado a ser también la más mayor en usar un smartphone adaptado, demostrando que la tecnología sí puede conectar a los más mayores, siempre que esté diseñada desde la empatía y pensando en sus necesidades.

El móvil de origen español que usa Teresa se llama Maximiliana y nació porque su fundador, Jorge, no conseguía hablar por teléfono con su abuela así que decidió crear un móvil para ayudarle y lo bautizó con su nombre. Este móvil se enciende automáticamente tan solo con cogerlo y bastan dos toques en la cara del familiar para hacer una llamada. Los hijos del mayor pueden controlarlo remotamente desde una aplicación de control en su propio móvil, donde pueden ver la ubicación, cambiar cualquier ajuste y hacer videollamadas que se descuelgan solas.

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El ejemplo de Teresa y Maximiliana demuestra que nadie es “demasiado mayor” para usar la tecnología para estar cerca de la familia y es un paso enorme en la concienciación para luchar contra la brecha digital.