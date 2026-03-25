Nueva etapa en CEOE Aragón: la directora del Inaem abandona el cargo para volver a 'casa'

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE Aragón han celebrado hoy, en el Campus Ibercaja, sus primeras reuniones en la presidencia de Benito Tesier. En las reuniones, se han conformado ambos órganos de gobierno tras las consultas mantenidas por el presidente con las organizaciones que componen CEOE Aragón, ratificándose el número y distribución de los mismos.

El Comité Ejecutivo ha acordado por unanimidad la designación de Ana López como directora general de la confederación, a propuesta de su presidente, Benito Tesier. La incorporación de la actual directora gerente del Inaem a CEOE Aragón se producirá a la mayor brevedad posible, respetando las responsabilidades que ostenta actualmente.

Jesús Arnau, hasta ahora director general de la confederación, ocupará responsabilidades estratégicas, reportando directamente al presidente.

Ana López ha estado vinculada profesionalmente a las organizaciones empresariales aragonesas durante más de 20 años, antes de esta etapa en la dirección general del Inaem. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha desarrollado su carrera profesional en las organizaciones como asesora jurídica, secretaria general de CEOE Zaragoza y responsable de Recursos Humanos de CEOE Aragón. Ha sido, además, miembro junta directiva CEPYME nacional y de la Comisión de Diálogo social de CEOE nacional, así como del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) y los consejos Social y de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, entre otros cargos.

Además de este nombramiento, en las reuniones se ha designado a José Ángel Subirá, Avelina Bellostas y Juan Ciércoles como vicepresidentes de CEOE Aragón. Así mismo, se ha nombrado a José Ángel Subirá como presidente de la Comisión de Régimen Interno y a Félix Gil como presidente de la Comisión Económica.

La Junta Directiva de CEOE Aragón está compuesta el presidente de la Confederación y 70 vocales, correspondiendo un 40% de ellos a CEOE Zaragoza, un 20% a CEOE CEPYME Huesca, un 20% a CEOE Teruel y otro 20% a las organizaciones sectoriales. La misma proporción se mantiene en el Comité Ejecutivo integrado por 24 vocales y el presidente.