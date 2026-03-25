Azcón defiende la "discreción" en la negociación con Vox en Aragón y asegura que todavía no hay debate sobre consejerías

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha defendido la discreción en las negociaciones entre PP y Vox para lograr un acuerdo de gobernabilidad en la comunidad autónoma "lo antes posible" y ha asegurado que el reparto de consejerías es un debate "que no hemos tenido en la actualidad" con la formación que lidera Santiago Abascal.

Así lo ha indicado Azcón este miércoles en una rueda prensa convocada para anunciar que la inversión total de Amazon Web Services (AWS) en la comunidad autónoma se eleva hasta los 33.700 millones y tendrá impacto en las tres provincias aragonesas.

Azcón ha evitado pronunciarse sobre el estado en el que se encuentran las negociaciones con Vox para formar gobierno en Aragón y ha argumentado: "Lo que queremos es comunicar los acuerdos que haya, porque a mí lo que me interesa de verdad es que haya un acuerdo para el próximo Gobierno de Aragón lo antes posible y para que eso sea, ayuda que sea de una forma discreta".

"Si vamos contando las posiciones de negociación que se tienen respecto de los departamentos que se puedan ocupar o no, o respecto de las posiciones políticas que se puedan tener en fiscalidad o en otras áreas, es evidente que damos la sensación de que hay vencedores y vencidos, y por tanto dificulta el acuerdo", ha aducido Jorge Azcón.

Por tanto, ha continuado, "lo más inteligente para llegar a un acuerdo es que esas posiciones se mantengan de una forma discreta y lo que hagamos sea dar a conocer los acuerdos".

En este sentido, ha manifestado su voluntad de formar el Gobierno de Aragón "cuanto antes, pero es evidente que no depende de mí, depende de que lleguemos a un acuerdo", puesto que ha reconocido que, en este momento, con el Ejecutivo en funciones, las decisiones están "limitadas". No obstante, ha garantizado que se sigue trabajando "exactamente igual que antes de la convocatoria".

"Evidente, cuanto antes podamos formar el Gobierno, mejor. Creo que es una obligación derivada del resultado de las elecciones. Me gustaría que fuera cuanto más rápido, mejor", ha trasladado Azcón.

Consejerías en el Gobierno de Aragón

Por otro lado, se ha referido al reparto de consejerías en caso de alcanzar un acuerdo con los de Abascal: "Vox no me ha dicho que esté dispuesto a gestionar la Consejería de Sanidad, ni ninguna otra, de momento. Por lo tanto, ese es un debate que no hemos tenido en la actualidad".

Asimismo, ha rechazado la "tesis" de Vox de que existe "un Partido Popular distinto en cada una de las comunidades autónomas", para aclarar que "es un partido nacional y lo que aprobamos y las decisiones que se toman con las peculiaridades que tiene cada comunidad autónoma están dentro de lo que es el ideario nacional".

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De este modo ha rebatido Azcón el argumento reiterado de los de Vox sobre cómo es posible llegar a acuerdos en la Comunidad Valenciana, donde se aceptan sus exigencias, mientras en Aragón se califican de "ilegales" o "inasumibles" por no ser competencia autonómica.