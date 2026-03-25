Profesores y orientadores confirman el auge del machismo entre los adolescentes de Aragón: “No les importa las consecuencias ni el daño que puedan hacer”

El machismo en las aulas no se puede medir con exactitud, pero sí se percibe. Esa es la idea que comparten docentes y especialistas tras episodios recientes como el ocurrido en el IES Goya de Zaragoza, que ha vuelto a poner el foco en las actitudes de parte del alumnado adolescente. “No se puede cuantificar en términos exactos, pero sí se nota que las posturas están más enfrentadas”, explica Begoña Garrido, coordinadora del ciclo de igualdad del IES Avempace. En su análisis, no solo se han hecho más visibles los comportamientos machistas, sino también las respuestas frente a ellos: “Quien tiene esas actitudes las expresa con más fuerza, pero también se visibilizan más movimientos como el feminismo”.

Más allá de cifras, lo que describen los expertos es un clima. “Hay más faltas de respeto hacia lo diferente, ya sea por género, raza, ideología o valores”, advierte Garrido, que pone el acento en un factor menos evidente pero determinante: “También educamos con lo que no decimos porque el silencio transmite valores”.

Para Garrido, lo ocurrido en el instituto zaragozano no puede entenderse como un hecho puntual. “Una conducta como esta no se da de forma aislada”, sostiene. A su juicio, existe un contexto que lo permite: “Con la edad que tienen estos chicos, se permiten determinados comportamientos porque el entorno es, en cierta medida, permisivo. Si socialmente no estuvieran aceptados, sería mucho más difícil que se produjeran”.

La gravedad, insiste, va más allá del gesto concreto: “No es solo una falta de respeto, es una agresión, aunque no haya violencia física”. Por eso, reclama una reflexión más amplia: “Hay que preguntarse qué está haciendo el centro educativo, qué están haciendo las familias y qué estamos haciendo como sociedad”.

En esa misma línea, rechaza explicaciones simplistas: “Estos chicos no nacen así. Son fruto de un contexto”. Un contexto en el que, alerta, “estamos viendo un auge de actitudes machistas, racistas y de rechazo hacia lo diferente” y donde “algo está pasando para que estas conductas incluso puedan quedar impunes”.

Atrevimiento y sensación de impunidad

Esa percepción de mayor permisividad también la comparte María de la Cal, orientadora del IES Monegros Gaspar Lax. “No sé si hay un incremento real del machismo o si lo que ocurre es que ahora hay más atrevimiento a la hora de manifestarlo”, señala. “Se expresa de manera más abierta, con mayor impunidad y casi sin temor a las consecuencias”, incide.

Según detalla, en algunos casos se trata de conductas graves que pueden acabar en sanciones importantes: “Pueden conllevar procedimientos correctores e incluso expulsiones de más de cinco días, y esto está aumentando”. Además, no se limitan a las relaciones entre iguales, ya que se producen comentarios que denigran a la mujer tanto hacia compañeras como hacia profesoras.

Manifestación del 8M en Zaragoza. / EL PERIÓDICO

A estos factores se suma, según la psicóloga María González de la Iglesia, una carencia importante en la gestión emocional. “Claramente se está produciendo un incremento y también vemos más tensión en el ambiente”, afirma. La experta describe a adolescentes con dificultades para controlar sus reacciones: “Hay poca tolerancia a la frustración. Tienen problemas para gestionar las emociones y reaccionan de forma impulsiva, casi como si fueran bombas de relojería”.

Además, introduce otro elemento en el análisis: la diversidad cultural. “En muchos centros conviven alumnos de distintas culturas y algunas son más machistas. Los niños reproducen lo que ven en casa y normalizan comportamientos que pueden chocar con nuestro contexto”.

Trabajo constante, pero cuestionado

Frente a esta realidad, los centros educativos insisten en que el trabajo en igualdad es constante. “En las aulas se trabaja mucho más que antes”, subraya otra orientadora anónima. Desde Infantil hasta Secundaria, se desarrollan iniciativas para visibilizar y corregir estas conductas.

Sin embargo, emerge un nuevo obstáculo en forma de rechazo. “Cada vez cuesta más trabajarlo abiertamente”, reconoce. “Nos dicen que somos pesados, que siempre estamos con lo mismo, e incluso utilizan términos despectivos”. Este cuestionamiento no se limita al alumnado. “A veces también hay familias que perciben que se insiste demasiado en estos temas”, añade.

Quizás lo que esté aumentando sea la manifestación de ese machismo y no tanto el machismo, que también. Pero los adolescentes están normalizando la expresión de este tipo de ideas dentro del contexto educativo, sin valorar si es el sitio o no, y sin importarles las consecuencias ni el daño que puedan hacer: “Esto tiene mucho que ver también con el cambio en la forma de entender la autoridad de los adolescentes que, desde luego, es mucho más fluida y menos limitada de lo que era”, apunta De la Cal.

Responsabilidad compartida

Ante este escenario, los expertos coinciden en que la solución no pasa por medidas aisladas. Garrido lo resume con claridad: “La educación de los jóvenes es responsabilidad de toda la sociedad”. Y recuerda que el aprendizaje no se limita a los contenidos académicos: “Estamos formando a futuros ciudadanos que van a tomar decisiones y ocupar puestos en la sociedad”. Por eso, insiste en la necesidad de coherencia: “No se soluciona con charlas puntuales. Esto se transmite en el día a día, en la clase, en el pasillo, en el recreo”.

La psicóloga González de la Iglesia añade otra clave: empezar antes: “Es fundamental trabajar desde edades muy tempranas, con más educación, más formación y también poniendo límites”. Porque, como coinciden todos los testimonios, el problema no es solo lo que ocurre en las aulas, sino el reflejo de un contexto más amplio. “Es un reflejo de lo que estamos viviendo”, concluye Garrido.

Raquel, orientadora educativa, advierte de un aumento de relaciones tóxicas entre adolescentes más que de un incremento exclusivo del machismo. Atribuye esta situación a una educación afectivo-sexual insuficiente y a la influencia de las redes sociales, que distorsionan la forma en que los jóvenes entienden el afecto y la sexualidad.

Varios escolares a la salida de un instituto. / ALBA VILLAR

Aunque destaca avances en igualdad en el sistema educativo desde 2018, considera que tras la pandemia se ha producido un retroceso, si bien apuesta por seguir trabajando desde la escuela "como espacio clave para fomentar relaciones sanas". Entre las causas, señala el impacto de los discursos en redes, la falta de comprensión del feminismo y el cansancio del alumnado ante estos temas, lo que dificulta conectar con ellos. Incluso apunta que algunos jóvenes perciben el feminismo como un ataque.

Como solución, propone cambiar el enfoque educativo: "Escuchar más a los adolescentes, adaptar los contenidos a sus intereses, incorporar referentes masculinos y reforzar el trabajo conjunto entre centros, profesorado y familias", concluye.