El pueblo de Huesca multado por un "concurso de cabras" que eran agarradas y zarandeadas

El Gobierno de Aragón ha sancionado al Ayuntamiento de Castejón de Monegros (Huesca) por la celebración de un "concurso de cabras" en enero de 2025 en el que los animales eran agarrados por los cuernos y zarandeados. La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) explica en una nota de prensa que en abril de 2025 interpuso una denuncia administrativa contra el Ayuntamiento de Castejón de Monegros (Huesca) por el "concurso de cabras" organizado en enero de ese año.

En dicho 'concurso', narran desde ANPBA, los participantes hicieron desfilar a unas cabras por una especie de pasarela, agarrándolas por los cuernos y sometiéndolas a zarandeos, ya fuese por la cabeza o por sus grandes cencerros, "mientras que los animales oponían evidente resistencia, y todo ello en un ambiente con fuerte volumen musical".

La asociación, que considera que son conductas estresantes para los animales y comportamientos antinaturales, recurrió al Gobierno de Aragón para que determinará si se vulneró la ley de protección animal, pero pasados once meses, el 10 de marzo pasado ANPBA volvió a dirigirse el ejecutivo para conocer el estado del procedimiento.

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Este miércoles han recibido un oficio del Gobierno de Aragón en el que se notifica que ya en mayo de 2025 se dictó acuerdo para iniciar un procedimiento sancionador y en septiembre se hizo efectiva la sanción al Ayuntamiento de Castejón de Monegros por una infracción, de carácter leve, de la ley de protección animal.