El abogado del Ayuntamiento de Sijena presentará cargos por calumnias contra los exconsellers catalanes

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha avanzado este jueves que intentará presentar cargos por calumnias contra los cinco exconsellers de Cultura catalanes que se han querellado contra el regreso de las pinturas murales al Monasterio de Santa María de Sijena, en la provincia de Huesca, en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) inadmita la querella o la admita pero la archive después.

Así lo ha trasladado el letrado en declaraciones a Europa Press, dos días después de que estos cinco exconsellers -Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa-, representados todos ellos por el exdiputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas, presentaran una querella contra la jueza de Huesca que dirime la ejecución de la sentencia que ordena la vuelta del conjunto mural al monasterio aragonés, contra el Gobierno de Aragón y contra el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), al entender que existe un "peligro seguro de deterioro o destrucción" de las obras en caso de traslado y unas posibles responsabilidades penales por delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico.

Español ha asegurado que todavía no les ha llegado ninguna notificación judicial --calcula que podrá haber una resolución en unos 15 días--, pero ha remarcado que "lo más probable" es que el TSJA "no la admita a trámite", en cuyo caso procederán a personarse por calumnias contra los promotores de una querella que es "totalmente inadmisible y sin fundamento alguno".

En todo caso, ha afirmado que sus clientes están "muy tranquilos" ya que la querella "no tiene absolutamente ningún fundamento": "El Ayuntamiento no ha cometido ningún delito, el alcalde no ha cometido ningún delito y menos la jueza, que está cumpliendo con su trabajo, que es ejecutar la sentencia".

Es más, ha añadido que la jueza "sí que incurriría en responsabilidad si no la ejecutara, que es lo que ellos quieren". "Su deber es ejecutar esa sentencia y lo está cumpliendo", ha zanjado.

Proteger a la jueza

El letrado está convencido de que lo que buscan los exconsellers catalanes es "amedrentar a la jueza", algo que espera que no consigan, al igual que con los otros querellados: "Nosotros no vamos a desistir ni el Gobierno de Aragón tampoco", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que "a la jueza hay que protegerla", porque "está cumpliendo su trabajo" y porque "sólo faltaría" que "a cualquier juez que está cumpliendo su trabajo le lleguen querellas de estas".

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"Ya me dirás qué responsabilidad puede tener. La tendría si no la ejecutara --la sentencia--, que es lo que ellos quieren", ha concluido Jorge Español, remarcando que "esto no tiene ni pies ni cabeza" y que "el tribunal lo verá claro", ya que "es algo que ofende".