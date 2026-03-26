La aragonesa Iasol impulsa el autoconsumo solar con baterías en el Puerto de Tazacorte (La Palma)

Iasol, empresa aragonesa especializada en energía solar, ha finalizado la construcción y puesta en marcha de una instalación fotovoltaica de autoconsumo en el Puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, con una potencia de 116,84 kWp (100 kWn) y un sistema de almacenamiento energético de 80 kWh.

La planta, desarrollada bajo la modalidad sin excedentes, se integra en una marquesina fotovoltaica y permitirá mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras portuarias.

La instalación generará 184.630 kWh de energía limpia al año, lo que contribuirá a reducir el consumo eléctrico procedente de la red y a disminuir la huella de carbono de las operaciones del puerto. En términos ambientales, evitará la emisión de aproximadamente 45,42 toneladas de CO₂ anuales, una cifra equivalente al consumo energético medio de 61 hogares o al efecto de 271 árboles plantados.

Optimizar el uso

El sistema está compuesto por 184 módulos fotovoltaicos bifaciales de 635 Wp, conectados a cuatro inversores híbridos trifásicos de 25 kW, e incorpora cuatro baterías de 20 kWh que permiten almacenar la energía generada y optimizar su uso en los momentos de mayor demanda, aumentando así el nivel de autoconsumo.

Desde el punto de vista técnico, la instalación incluye soluciones orientadas a garantizar su durabilidad e integración estructural, como la incorporación de juntas de EPDM entre los módulos fotovoltaicos para asegurar la estanqueidad de la marquesina y evitar filtraciones.

Este proyecto refuerza el papel del autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento como herramienta para mejorar la eficiencia energética en infraestructuras estratégicas y avanzar en la descarbonización del sistema energético, especialmente en territorios insulares.

Salvador Fernández, gerente de Iasol Canarias, subraya que “la integración de generación renovable y almacenamiento en infraestructuras portuarias permite optimizar el consumo energético y avanzar hacia un modelo energético más sostenible y resiliente, especialmente en territorios insulares como Canarias”.

Por su parte, Sergio Cabrera, director de desarrollo de negocio del Grupo Satocan, destaca que la instalación “supone un paso importante en la estrategia del puerto para mejorar su eficiencia energética y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible”, al tiempo que contribuye a reducir el impacto ambiental y al desarrollo sostenible de La Palma.

El Puerto de Tazacorte, situado en la costa oeste de la isla, es una infraestructura clave para la actividad marítima, pesquera y turística de la zona. Explotado por el Grupo Satocan, mantiene una apuesta por integrar soluciones de energía renovable en sus instalaciones, en línea con los objetivos de descarbonización del archipiélago canario.

Iasol, fundada en 2005, es una empresa aragonesa comprometida con el desarrollo sostenible y especializada en el desarrollo, diseño, instalación, operación y mantenimiento de proyectos solares, tanto para generación a red como para autoconsumo y almacenamiento energético, con presencia en España, Canarias e Italia.