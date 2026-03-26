Azcón critica el "yo invito, tú pagas" de Sánchez por el impacto de las rebajas fiscales en los ingresos de la DGA

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido este jueves las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico para paliar los efectos, sobre todo en las empresas, derivados de la guerra en Oriente Medio. El líder del PP en la comunidad ha rechazado las exigencias de la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, y ha alertado del impacto en los ingresos de las comunidades autónomas de las rebajas fiscales propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Azcón, que ha acudido este jueves al Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca para conocer su funcionamiento, ha afirmado que "las medidas que toma el Gobierno de España las van a pagar los aragoneses". Lo ha hecho al ser preguntado por los medios de comunicación sobre el decreto que se convalida este miércoles en el Congreso y que contará con el apoyo de algunos socios del PSOE y la abstención del PP.

El jefe de los populares en la comunidad ha dicho que medidas como la rebaja del IVA o del impuesto a la electricidad son "recursos que se detraen de las comunidades" y ha calculado que "los más de 50 millones" que se destinan a esas ayudas salen "en una parte importante" del Presupuesto de la comunidad autónoma. También ha criticado la postura de Pilar Alegría (PSOE), que minutos antes de la comparecencia de Azcón ha reclamado más ayudas: "Debería estudiar más qué ayudas se ponen y conocer mejor el impacto".

El líder en funciones de la DGA ha asegurado que el Gobierno autonómico fue "de los primeros en poner en marcha ayudas a las empresas afectadas por la inestabilidad". "Las ayudas salen de los impuestos y serán menos ingresos", ha vuelto a señalar sobre las medidas del Gobierno central, por lo que ha llamado a "una reflexión" sobre si las ayudas "deberían ser compensadas" a los Ejecutivos autonómicos: "Las ayudas de Sánchez es 'yp invito, tú pagas' y se venden como si fuera una gracia del Gobierno, pero serán las comunidades las que dejarán de tener ingresos".

El PSOE reclama más medidas en Aragón

Alegría ha pedido "al Gobierno de Aragón, que en este momento están en una situación de en funciones, que se hagan cargo de sus responsabilidades. No sé si están negociando o no están negociando porque sabemos que esas negociaciones se hacen a varios cientos de kilómetros de aquí, lo están llevando desde la sede de Génova en Madrid, pero lo que sí que tendría que hacer el Gobierno de Aragón es preocuparse y trabajar por los aragoneses".

La también secretaria general de los socialistas aragoneses ha manifestado que "lo que estamos viendo hoy es una situación que la están sufriendo principalmente un sector tan importante para Aragón, como es el sector primario, como es el sector de la agricultura. ¿Dónde están las respuestas del gobierno de Aragón a los problemas de los agricultores? A eso es de lo que se tiene que hacer cargo el señor Azcón, es de lo que se tiene que preocupar y ocupar".

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La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este jueves en su visita a una explotación agrícola en Huesca. / PSOE ARAGÓN

Alegría ha destacado que "llevan demasiadas semanas en esa parálisis, en ese estado de invernación. La gente necesita a un gobierno que se haga cargo de sus preocupaciones y de sus problemas" También se ha mostrado convencida que de "antes de que ese gobierno eche a andar, ya está amortizado".