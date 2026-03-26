BSH consolida su posición como referente industrial: este es su balance económico de 2025

BSH Home Appliances Group ha cerrado el ejercicio fiscal 2025 con una facturación de 15.000 millones de euros. Ajustado por los efectos del tipo de cambio, es un descenso del 1,6% en comparación con 2024, mientras que en términos de moneda local corresponde a un crecimiento del 2,8%. El mayor fabricante de electrodomésticos de Europa ha registrado un crecimiento de las ventas en las regiones de Europa —incluida España—, Norteamérica y Mercados Emergentes respecto a 2024. MatthiasMetz, CEO global de BSH, subraya la importancia de estos logros: “Hemos superado con éxito los momentos difíciles. Ha sido un año con muchos obstáculos, pero ha demostrado que nuestra hoja de ruta para el futuro está funcionando”.

El ejercicio fiscal 2025 ha estado nuevamente marcado por numerosos desafíos, como la persistente debilidad de los mercados inmobiliarios y las tensiones geopolíticas. No obstante, los resultados obtenidos en los mercados en crecimiento demuestran que la hoja de ruta de BSH está dando sus frutos. El fabricante de electrodomésticos ha logrado fortalecer su posición en regiones clave y capitalizar nuevas oportunidades de crecimiento.

BSH fortalece su posición de mercado

A pesar de la presión sobre los precios,la Región Europa ha registrado un aumento de las ventasdel 1,2%. BSH ha logrado revertir la tendencia de años anteriores, incluso en condiciones de mercado desafiantes. En particular, el incremento del 4% en las ventas del segmento de electrodomésticos integrables y la evolución positiva en mercados locales como Alemania, España, Reino Unido, Países Bajos e Italia subrayan la ambición de BSH de liderar activamente los mercados europeos como fabricante de electrodomésticos líder.

En la Región Norteamérica, BSH ha ganado cuota de mercado e incrementado su facturación en moneda local en más de un 5%, lo que se traduce en un 0,4% en euros debido a la evolución del dólar estadounidense. Este crecimiento está impulsado principalmente por el resultado de las marcas de lujo Gaggenau y Thermador, así como al rendimiento positivo en los segmentos de frigoríficos integrados y placas de gas. Además, BSH ha continuado reforzando la marca Bosch, su presencia y su competitividad en la región.

La Región Mercados Emergentes, que comprende Turquía, Europa del Este, Oriente Medio, India y África, también ha experimentado un crecimiento estable de las ventas del 2,3%, e incluso del 24% en moneda local. Este progreso está promovido por la puesta en marcha de una nueva planta de producción regional en El Cairo. Para reflejar el tamaño, el dinamismo y la importancia estratégica del mercado indio, India se constituirá como una Región independiente a partir de 2026.

Solo la Región Gran China ha registrado un descenso de las ventas del -7,1% (un -3,2 % en moneda local), debido a la continua debilidad del mercado. A pesar deello, BSH ha conseguido mantener su posición como fabricante de electrodomésticos no chino líder en la región.

España, referente industrial

En España, mercado clave en la red global de BSH, la compañía estima un crecimiento de entre el 3% y el 4%, aún a la espera de consolidación definitiva de sus cuentas. Este resultado positivo se ha apoyado en una estrategia de inversión consistente, con una media anual de más de 22 millones de euros destinados al país en los últimos cinco años, sumando una cifra superior a 113 millones de euros. Esta inversión refuerza el firme compromiso de BSH con el desarrollo industrial y tecnológico de España.

Asimismo, BSH es el único gran fabricante de electrodomésticos que integra en España producción, investigación y desarrollo propios, abarcando toda la cadena de suministro y consolidándose como un referente industrial. Un claro ejemplo de este liderazgo con impacto global es la fábrica de cocción de Montañana (Zaragoza), que produce una de cada cuatro placas de inducción fabricadas a nivel mundial.

El dinamismo innovador de la compañía también se refleja en las más de 50 nuevas solicitudes de patentes y 6 solicitudes de modelos de utilidad registradas únicamente en España durante 2025, lo que refuerza la capacidad tecnológica y la diferenciación de los productos de BSH desde territorio español.

Con una plantilla superior a 3.900 empleados, BSH España es no solo un actor industrial clave, sino también un motor esencial de empleo cualificado y de desarrollo económico para el país.

Innovaciones clave refuerzan la hoja de ruta de BSH para el futuro

En 2025, BSH ha demostrado nuevamente su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras que inspiran a los consumidores, facilitan sus tareas diarias y generan un claro valor añadido. Las inversiones focalizadas en investigación y desarrollo han permitido una mayor orientación al consumidor y agilizar la comercialización de productos e innovaciones. Por ello, la inversión en I+D se ha incrementado aún más en el ejercicio fiscal 2025, con 847 millones de euros (5,6% de las ventas anuales), en comparación con el año anterior.

Thorsten Lücke, CFO de BSH, ha explicado: “Las innovaciones líderes en el mercado, impulsadas por la inversión en I+D, son uno de los motores de crecimiento de BSH. Además, BSH ha mantenido un alto nivel de inversiones orientadas al futuro, que han ascendido a 463 millones de euros, o el 3,1% de la facturación, reafirmando su estrategia de crecimiento en los mercados. Estas inversiones se han destinado, por ejemplo, a digitalización, inteligencia artificial, mejora de la seguridad en infraestructura de TI, servicio al cliente, presencia en el mercado y ventas”.

Innovaciones punteras para consumidores exigentes

El éxito de esta estrategia también se ha reflejado en 2025 con numerosos lanzamientos de nuevos productos, innovaciones pioneras y un marcado enfoque en tecnologías asistidas por IA. “No se trata solo de tecnología, sino de soluciones que hacen que los electrodomésticos sean más fáciles y cómodos de usar, además de mejores y más fiables. Combinado con nuestra experiencia en ingeniería, diseño y aplicación, esto da como resultado productos que se adaptan constantemente a las necesidades de nuestros consumidores”, ha señalado Matthias Metz.

Entre otros, BSH ha presentado el primer robot aspirador y fregasuelos integrable del mundo bajo la marca Bosch, que se integra de forma invisible en la cocina, así como el primer cajón de vapor del mundo bajo las marcas Bosch y Siemens que ofrece una función completa de cocción al vapor.

La familia de pequeño electrodoméstico, en particular aparatos para el cuidado del suelo, robots de cocina y cafeteras automáticas, ha sido un área de especial atención en innovación en 2025. BSH ha aprovechado un potencial de crecimiento adicional con su entrada en nuevos segmentos, como freidoras de aire Bosch y robots aspiradores y fregasuelos Bosch Spotless.

Otro enfoque de BSH se ha centrado en soluciones conectadas y asistidas por IA que proporcionan beneficios concretos y facilitan la vida cotidiana. Los electrodomésticos dejan de ser meros ayudantes para convertirse en compañeros inteligentes. BSH ha sentado las bases en control por voz: el primer horno con control por voz asistido por IA totalmente integrado ha llegado al mercado en China desde principios de año, y próximamente se lanzarán nuevas aplicaciones en el cuidado de la ropa.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2026

Los mercados seguirán siendo volátiles en el actual ejercicio fiscal. Sin embargo, BSH sigue convencida de la idoneidad y necesidad de su estrategia. “Una verdadera recuperación de los mercados no es previsible. Tampoco esperamos vientos de cola en 2026, pero contamos con cimientos sólidos para demostrar nuestra valía incluso en mercados difíciles”, ha resumido Matthias Metz.

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“Nuestro principio rector: demostrar resiliencia e invertir en el futuro. Esto es exactamente lo que hemos hecho en 2025. Y esto es exactamente lo que seguiremos haciendo de formaconsecuente y enérgicaen 2026. Nuestro objetivo es dar forma a los mercados, con decisiones claras y una implementación coherente de nuestra hoja de ruta para el futuro”.