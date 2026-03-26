La Cátedra MLN impulsa la obra civil del futuro

La Cátedra Mariano López Navarro de Obra Civil y Edificación afronta 2026 con una agenda centrada en la formación de alto nivel, el impulso del talento universitario y la transferencia de conocimiento hacia un sector de la construcción en plena transformación digital y sostenible. La confirmación de la tercera edición del Curso de Jefe de Obra y la organización de una jornada técnica sobre construcción de centros de procesamiento de datos (CPD) consolidan a la Cátedra MLN como un referente en Aragón en la conexión entre universidad, empresa y administraciones.

Creada en 2005, la Cátedra MLN fue una de las primeras cátedras de empresa de la Universidad de Zaragoza, fruto del convenio suscrito entre la institución académica y el Grupo MLN para impulsar la generación y difusión de conocimiento en obra civil y edificación. Desde entonces, ha ido actualizando sus objetivos para responder a los retos del momento, con tres ejes claros: investigación aplicada, transferencia de conocimiento y búsqueda de la excelencia docente.

En este curso 2025‑2026, la prioridad vuelve a situarse en acercar ese conocimiento a la sociedad y en reforzar las alianzas con los agentes sociales, las empresas y las administraciones públicas.

En un sector tan exigente como la construcción, disponer de profesionales capaces de liderar proyectos con solvencia técnica, visión económica y responsabilidad social es clave. Por ello, la cátedra ha apostado de nuevo por el Curso de Jefe de Obra en el marco de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, organizado junto con la Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Tras el éxito de las ediciones anteriores —con una gran participación y una valoración muy positiva por parte de los asistentes—, en 2026 se confirma la celebración de la tercera edición, prevista para el mes de julio en la sede del Colegio de Caminos.

El programa formativo está diseñado por profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos con amplia experiencia en la dirección y gestión de grandes proyectos de obra civil. Se dirige a técnicos y profesionales que desean reforzar las competencias clave del jefe de obra: planificación, organización administrativa, control económico, gestión de la calidad, seguridad y salud, sostenibilidad e interacción con la administración y la ciudadanía. A través de casos reales, metodología rigurosa y enfoque práctico, los participantes trabajan tanto la dimensión técnica como las habilidades directivas necesarias para liderar equipos multidisciplinares y afrontar obras cada vez más complejas.

OBJETIVO CLARO La meta es contribuir a diseñar, construir y gestionar las infraestructuras del siglo XXI.

Jornada técnica

Junto a la formación en obra civil tradicional, la cátedra mira también hacia las infraestructuras del futuro. Tras el éxito de la jornada sobre carreteras inteligentes y digitalizadas celebrada en mayo de 2025 —en la que se analizó la sensorización de las vías, el vehículo conectado, la monitorización de taludes o los camiones autónomos en canteras—, en 2026 se da un paso más con una nueva jornada técnica dedicada a los centros de procesamiento de datos (CPD).

Bajo el título Infraestructura digital crítica: obra civil, eficiencia y seguridad en campus de centros de datos, esta jornada abordará el diseño y la construcción de los campus donde se alojan los grandes CPD, auténticos nodos físicos de la economía digital. Se analizarán cuestiones como la concepción de las infraestructuras de soporte, la eficiencia energética, la resiliencia frente a riesgos, la integración urbana y territorial o las exigencias regulatorias y ambientales asociadas a estas instalaciones críticas. La cita reunirá a expertos, administraciones, empresas tecnológicas y profesionales de la ingeniería para debatir cómo deben ser los CPD del futuro y qué oportunidades representan para Aragón.

Esta apuesta por las infraestructuras inteligentes y digitales enlaza con la experiencia acumulada por la cátedra en movilidad y carreteras, donde ya ha impulsado jornadas sobre 5G, Internet de las Cosas, big data, inteligencia artificial o automatización del transporte pesado. Iniciativas como el proyecto de camiones autónomos en canteras o la presentación de plataformas avanzadas de monitorización estructural han mostrado que Aragón puede situarse en la vanguardia de la innovación aplicada a la obra civil. La nueva jornada sobre CPD amplía ese enfoque hacia la infraestructura que sostiene la nube, las redes de datos y los servicios digitales que usamos a diario.

Con esta combinación de formación especializada, apoyo al talento universitario, intensa actividad divulgativa y liderazgo en temas de infraestructuras avanzadas, la Cátedra MLN se consolida como un instrumento estratégico para conectar el conocimiento de la Universidad de Zaragoza con las necesidades reales de un sector clave para el desarrollo económico y la transición ecológica. La meta es clara: contribuir a que Aragón cuente con profesionales, empresas y administraciones mejor preparados para diseñar, construir y gestionar las infraestructuras del siglo XXI, desde las carreteras inteligentes hasta los centros de datos que sostienen la sociedad digital.