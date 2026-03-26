CSIF denuncia falta de recursos en las aulas aragonesas ante el aumento de alumnos con necesidades especiales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves la falta de recursos en las aulas aragonesas para hacer frente al aumento de Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (Acnee) que, en 12 años, ha crecido un 185%, pasando de 2.110 alumnos en el curso 2011-2012 a 5.998 en el 2023-2024. Lo ha hecho en la presentación del Estudio sobre Inclusión en las aulas aragonesas, en el que analiza el crecimiento del alumnado con necesidades de apoyo educativo-

El sindicato indica que este aumento de estudiantes no se ha correspondido con el crecimiento presupuestario proporcional. Aragón invierte, según ha apuntado el delegado de CSIF, Jaime Molina, menos que hace doce años ya que, a pesar de que el gasto por alumno ha aumentado de 2.970 a 3.759, un 26%, la subida del IPC ha sido de un 31%.

Asimismo, el delegado ha apuntado que en Aragón hay un infradiagnóstico de Acneae. Mientras que a nivel estatal el 14% del total del alumnado tiene necesidades específicas de apoyo educativo, en el territorio solo hay 5%. Esto se debe a que, según ha explicado, hay una falta de orientadores, los profesionales encargados de realizar estos diagnósticos. La Unesco recomienda que haya un orientador por cada 250 alumnos, sin embargo, en Aragón la cifra se sitúa en uno por cada 608. En el territorio hay menos diagnósticos, y por lo tanto, “menos capacidad de atender a la gente”, ha asegurado Molina.

Además, esta situación, ha añadido, supone una sobrecarga para las familias y el profesorado y puede repercutir en el aumento del fracaso escolar. CSIF realizó entre diciembre y enero una encuesta a los docentes para conocer su estado anímico y las problemáticas que perciben, y los resultados apuntan que el 93,8 % del profesorado tiene sensación de agotamiento o estrés laboral severo en su día a día.

El delegado ha asegurado que si el alumnado es cada vez más complejo y los recursos son los mismos que hace 12 años, no pueden llegar a abordar estas problemáticas. “Si el sistema se mantiene es gracias a sus docentes, no a que las administraciones hayan dotado de medios al profesorado y a los centros aragoneses”, ha afirmado.

Más aulas inclusivas

Además, el sindicato ha reclamado que el número de aulas inclusivas y los centros de educación especial aumenten y lo hagan con la dotación adecuada ya que, según el delegado, el modelo inclusivo de Aragón es “lowcost”.

Para mejorar la inclusión educativa, CSIF ha reclamado la negociación y publicación de la IV Orden ya que, según ha explicado la responsable del sector de educación en Aragón, Gema Tomar, no hay una normativa que regule la dotación de recursos especializados para la inclusión en los centros. En Infantil y Primaria, ha asegurado, hay una dotación de recursos, pero en la ESO, especialmente en 3º y 4º, esta desaparece, según CSIF. “Insistimos que se debe garantizar una dotación suficiente y continua en todas las etapas de enseñanza educativa, porque la educación no puede depender de la etapa o enseñanza en la que se encuentra el alumnado”, ha afirmado Tomar.

Noticias relacionadas

Además, CSIF ha demandado el incremento de al menos un 40% de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación, el incremento del número de centros y aulas de Educación Especial, la reducción generalizada de ratios y de la carga burocrática. En caso de que sea necesario, ha añadido Tomar, se movilizarán. “Estamos hablando no sólo de condiciones laborales, estamos hablando del derecho a una educación de calidad”, ha concluido.