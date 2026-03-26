Más de la mitad de las empresas aragonesas ya han cambiado su estrategia por culpa de la guerra de Irán: "Las compañías se están anticipando para ganar resiliencia"

Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado 28 de febrero, que han derivado en un conflicto abierto en el polvorín de Oriente Medio que ya va camino de cumplir un mes, ya han provocado que más de la mitad de las empresas aragonesas se hayan visto obligadas a redefinir su estrategia para 2026. Así lo recoge un informe de la consultora KPMG, elaborado de la mano de CEOE Aragón, en el que un 51% de las compañías de la comunidad ya reconocen que han cambiado sus previsiones. Concretamente, un 44% lo ha hecho ya y un 7% lo hará en el corto plazo.

Por motivos obvios, la estrategia de internacionalización es lo que más preocupa (hasta el 55% la modificará), seguido de la cadena de proveedores (42%) y los proyectos de innovación y tecnología (35%). Y es que nadie escapa a los riesgos, ya palpables, de la estrategia belicista de Donald Trump. El incremento de costes de las materias primas, en especial el combustible, la pérdida de competitividad y la reducción de márgenes son los tres principales riesgos que detectan los empresarios aragoneses.

Un documento que, precisamente, se ha presentado en Zaragoza en el mismo día en el que el Congreso de los Diputados debate el paquete de medidas anticrisis que, en principio, será aprobado esta tarde. Aunque desde la patronal se han mostrado más críticos que escépticos ante dichas políticas, que el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha definido como "insuficientes" y "tibias". A su juicio, la bajada del IVA en el combustible, "que ya está gravado con impuestos al 50%", se queda corta.

Mar Vaquero, Benito Tesier y representantes de KPMG, este jueves en Zaragoza. / DGA

Por su parte, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha llamado a afrontar este escenario geopolítico "con mayor resiliencia" desde Aragón. En ese sentido, ha reivindicado las medidas aprobadas por la DGA "con antelación", como el aplazamiento de algunos pagos, así como las iniciativas destinadas a "diversificar mercados" y que irán actualizándose.

Con todo, Vaquero ha aprovechado para cargar contra la gestión de Madrid, subrayando que la capacidad del Gobierno de Aragón es "limitada" y que "es necesario que (el Ejecutivo central) ponga en marcha medidas estructurales", tanto para las empresas como para las familias. "Ya han sufrido un empobrecimiento por sus políticas y ahora son más vulnerables", ha resumido la dirigente popular.

Buena percepción de Aragón

En cuanto al estado de la economía autonómica, el informe de KPMG concluye que la inmensa mayoría de las empresas aragonesas, el 88%, la califican como "buena" o "excelente", porcentaje que baja al 43% al ser consultadas por la española, aunque la mayoría, un 46%, le dan una calificación de "regular" y tan solo un 12% la considera "mala" o "muy mala".

La prioridad de las compañías es mejorar su rentabilidad, aunque también ponen el foco en la transformación digital y su adaptación a la inteligencia artificial y en la expansión dentro del mercado nacional. Aunque en torno a un tercio de los empresarios cree que la situación económica nacional irá a peor en los próximos 12 meses, hay un 55% que cree que será prácticamente idéntica a la actual.

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En cuanto a sus propias perspectivas empresariales, hasta el 76% prevén crecer en 2026 y un 28% de ese porcentaje creen que lo harán por encima del 5%. Más de la mitad, el 51%, tiene intención de aumentar su inversión y, en cuanto al empleo, hasta un 41% de las compañías aragonesas prevé contratar más personal en los próximos meses. "En Aragón, las compañías se están anticipando para ganar resiliencia ante la volatilidad económica", ha afirmado Samuel Lamola, de KPMG. Cabe matizar, eso sí, que estas últimas encuestas se realizaron antes del estallido de la guerra en Irán.