La estación de esquí de Astún amplía su temporada hasta mediados de abril
La estación permanecerá abierta en horario reducido, de 8.15 a 14.30 horas, según ha comunicado la dirección
La estación de esquí de Astún ha informado este jueves que, aunque inicialmente la fecha prevista de cierre de la temporada 25-26 era el 5 de abril, la estación permanecerá abierta hasta el próximo lunes 6 de abril. Además, si las condiciones meteorológicas son favorables, también se abrirá durante el fin de semana del 11 y 12 de abril.
De cumplirse esta predicción, en todo caso, la estación permanecerá abierta en horario reducido, de 8.15 a 14.30 horas, según ha comunicado la dirección en su web.
"Desde la estación queremos desear a todos nuestros usuarios un excelente final de temporada en pistas y agradecer su confianza durante la temporada 2025-26", han señalado.
Astún será, por tanto, la última estación de esquí de Aragón en cerrar la campaña. El día 5 lo harán las estaciones del Grupo Aramón: Formigal, Cerler y Panticosa. Las de Teruel (Javalambre y Valdelinares), en su caso, ya llevan semanas cerradas.
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