La estación de esquí de Astún amplía su temporada hasta mediados de abril

La estación de esquí de Astún ha informado este jueves que, aunque inicialmente la fecha prevista de cierre de la temporada 25-26 era el 5 de abril, la estación permanecerá abierta hasta el próximo lunes 6 de abril. Además, si las condiciones meteorológicas son favorables, también se abrirá durante el fin de semana del 11 y 12 de abril.

De cumplirse esta predicción, en todo caso, la estación permanecerá abierta en horario reducido, de 8.15 a 14.30 horas, según ha comunicado la dirección en su web.

"Desde la estación queremos desear a todos nuestros usuarios un excelente final de temporada en pistas y agradecer su confianza durante la temporada 2025-26", han señalado.

Noticias relacionadas

Astún será, por tanto, la última estación de esquí de Aragón en cerrar la campaña. El día 5 lo harán las estaciones del Grupo Aramón: Formigal, Cerler y Panticosa. Las de Teruel (Javalambre y Valdelinares), en su caso, ya llevan semanas cerradas.