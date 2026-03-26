El PP de Aragón "desea que se lleven a cabo" los acuerdos con Vox lo antes posible

PP y Vox mantienen en segundo plano, lejos del foco mediático, sus conversaciones para lograr un nuevo Gobierno de Aragón. Centrándose en las políticas y sin abordar el reparto de responsabilidades, las dos derechas avanzan en la comunidad y en Madrid un acuerdo que puede sufrir un acelerón gracias al mayor entendimiento en Extremadura. Unas conversaciones fructíferas en torno a María Guardiola, que fracasó en su primer intento de investidura, que pueden tener eco en el medio plazo en Aragón, aunque Jorge Azcón (PP) insiste en las distancias entre los territorios y en gestionar personalmente las conversaciones.

Azcón apenas ha desvelado pistas sobre cómo se encuentra el diálogo con Vox. No lo hizo este miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la presentación de la ampliación de Amazon Web Services en Aragón, y tampoco este jueves. En esta segunda ocasión, el líder popular ha sido preguntado en Huesca, tras su visita al Centro de Salud Ramón y Cajal de la capital oscense. "Entiendo que la pregunta es obligada", ha ironizado el presidente autonómico en funciones, que ha dicho que "la respuesta es la misma que ayer". Es decir, poca cosa.

En el Pignatelli, Azcón se limitó el miércoles a defender "la discreción" en las conversaciones con la ultraderecha y a fijar a "lo antes posible" el acuerdo, sin concretar fechas de un plazo que vence el 3 de mayo. El jefe de los populares en la comunidad admitió "no haber tenido en la actualidad" un diálogo con el partido de Santiago Abascal sobre un hipotético reparto de consejerías.

La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, sí que ha ido un paso más allá al valorar el momento político de Aragón. La responsable de Economía en la DGA ha reconocido que están "deseando que se lleven a cabo" los acuerdos con Vox, tras los avances en Extremadura que, admite, influirá positivamente en Aragón. "Sin duda, el contexto nacional de esos acuerdos favorecerá la conformación de todos los gobiernos que están pendientes en este momento". Con todo, Vaquero ha llamado a la "responsabilidad" y al "interés de todos los aragoneses", subrayando que tanto el PP como Vox con partidos "nacionales" que "comparten objetivos, políticas y modelos para llevar a cabo en todos los territorios". "No puede haber posicionamientos políticos que limiten el crecimiento de Aragón", ha sentenciado, con una referencia concreta a la inversión milmillonaria de Amazon Web Services confirmada ayer mismo.

Alegría (PSOE) dice que el pacto PP-Vox traerá inestabilidad

La portavoz parlamentaria del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha manifestado sobre el Gobierno de Aragón que se conforme tras lo pactos PP-Vox, "traerá inestabilidad y poca gestión para nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, para hacer frente a los problemas de los aragoneses".

Ha continuado diciendo que "fuimos a unas elecciones que no respondían en ningún caso a la petición de los aragoneses y al calendario de los aragoneses. Tuvimos esas elecciones anticipadas y, desde entonces, lo único que estamos viviendo es una situación de absoluta incertidumbre y, sobre todo, de absoluta parálisis".