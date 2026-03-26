Un pueblo de Zaragoza compra su precioso castillo por 1,9 millones de euros: "Es un sueño que se hace realidad"

Adquirir la propiedad de un castillo continúa siendo una realidad en pleno 2026. Mequinenza ha hecho oficial este jueves la compra por 1,9 millones de euros del precioso castillo de la localidad, que pertenecía desde hace muchos años a la Fundación Endesa. De esta forma, el Ayuntamiento de Mequinenza realiza una inversión histórica para convertirse por fin en propietario del principal emblema turístico del municipio. Una fortaleza situada en un enclave próximo a casi 200 metros de altura con una espectacular vista sobre el 'Aiguabarreig', unión de los ríos Segre, Cinca y Ebro.

"Mequinenza vive un día histórico en el que un sueño largamente compartido por generaciones se hace realidad. El castillo es parte de nuestra identidad y una oportunidad de futuro que asumimos con el compromiso de cuidarlo, abrirlo y llenarlo de vida proyectándolo como motor de desarrollo para la localidad", ha afirmado Antonio Sanjuán, alcalde de Mequinenza, en el acto formal de la venta que se ha celebrado este jueves en la Sala Capitular del propio castillo.

La emblemática fortificación, catalogada como Bien de Interés Cultural y con protección histórico-cultural, fue adquirida por ENHER (Empresa Nacional Hidroeléctica del Ribagorzana) coincidiendo con la construcción de las presas que desencadenaron en los embalses de Mequinenza y Ribarroja. El Castillo de Mequinenza se reconstruyó por parte del arquitecto Adolf Florensa en 1959. La empresa fue absorvida por Endesa a finales del siglo XX y la Fundación Endesa se ha encargado del manteninimiento, conservación y apertura del edificio al público desde 2003. Durante este tiempo se han llevado a cabo labores de conservación, mantenimiento y restauración.

Panorámica del Castillo de Mequinenza / MUSEOS DE MEQUINENZA

"Compartimos un momento especial en la relación de Endesa y la comunidad e Aragón: la transferencia del Castillo de Mequinenza a su ayuntamiento, un hito que refleja nuestra manera de entender el vínculo con el territoio. Durante años, Fundación Endesa ha cuidado y preservado este enclave histórico con la convicción de que el patrimonio debe servir a la comunidad, respetando su identidad y valor simbólico", ha destacado Ignacio Montaner, director territorial de Endesa en Aragón, en el acto oficial.

Acto de adquisición del Castillo de Mequinenza con la presencia del alcalde de la localidad y Endesa / ENDESA

Gracias a esta operación entre Fundación Endesa y el Ayuntamiento de Mequinenza, el castillo pertenecerá por primera vez en siglos a sus vecinos. El objetivo del consistorio es potenciar aún más el turismo en el municipio. La localidad zaragozana, cuya parte antigua fue derribada e inundada parcialmente por la construcción del embalse, es conocida a nivel mundial por todos los amantes de la pesca y de los deportes naúticos. Y es que en las aguas del Mar de Aragón se han pescado grandes ejemplares de siluros y otras especies.

Orígenes del castillo

Los orígenes del Castillo de Mequinenza se remontan a una fortificación musulmana construida por la tribu bereber de los Miknasa, que también le dio nombre a la localidad. La población cayó por fin en manos cristianas en 1149 gracias a la conquista de Ramón Berenguer IV. El Conde de Urgell fue el propietario de la edificación, después pasó a manos de la familia Moncada y posteriormente a los Duques de Medinacelli.

Panorámica de Mequinenza desde la lejanía / MUSEOS DE MEQUINENZA

Tras transformar la fortaleza militar en una residencia palacio, el castillo de Mequinenza vivió la Guerra de Sucesión y más tarde la de Independencia. Napoleón consideraba su posición como 'la llave estratégica del Ebro' y lanzó tres duros ataques hacia el castillo que fueron repelidos por la población. Sin embargo, el ejército francés ocupó otras posiciones a orillas del Ebro y Segre, saqueó Mequinenza y destruyó parte de las defensas del castillo por lo que la guarnición española no tuvo más remedio que rendirse. La conquista del Castillo de Mequinenza supuso una de las grandes victorias en el valle del Ebro, por lo que debido a su gran importancia se inscribió en el Arco del Triunfo de París.

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El Castillo de Mequinenza tuvo un papel destacado en las Guerras Carlistas entre 1820 y 1823 y quedó completamente en ruinas tras la Guerra Civil, cuando fue un puesto de observación.