Aragón anuncia más aulas TEA, de Educación Especial y de escolarización anticipada para el próximo curso: estos serán los centros que ampliarán sus clases

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha dado este viernes un paso al frente en cuanto a la atención a la diversidad en las aulas. ¿Cómo? Con el anuncio de 15 nuevas aulas TEA (trastorno del espectro autista), 12 aulas de Educación Especial y tres de escolarización anticipada a los 2 años para el próximo curso. Así lo ha anunciado el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada.

En cuanto a las 15 aulas TEA, siete de ellas corresponden a las etapas de infantil y primaria y se habilitarán en los colegios de La Laguna (Sariñena), Escuelas Pías (Jaca), Gil Tarín (La Muela) y Calasancio, San Vicente de Paúl, El Buen Pastor y Jerónimo Blancas, en Zaragoza capital. Otras ocho estarán en Educación Secundaria Obligatoria y se implantarán en los IES Avempace, La Azucarera, Francisco Grande Covián y en los centros Santa Magdalena Sofía, Escuelas Pías, Santo Domingo Savio (Monzón), Cristo Rey y Escuelas Pías de Jaca.

Respecto a las 12 aulas nuevas de Educación Especial, once serán Educación Básica Obligatoria (EBO) y una de Transición a la Vida Adulta (TVA). Se ubicarán en el colegio San Braulio (2 EBO y 1 TVA), Ángel Riviére (2) y en Cesáreo Alierta, Julián Sanz Ibáñez, CEE Piaget, María Soriano, San Germán, IES Juan de Lanuza (Borja) y CEIP Cervantes (Pedrola). Además, en los CEE Alborada y Rincón de Goya se transformarán sendas aulas EBO en aulas de TVA por la promoción del alumnado escolarizado.

En la escolarización anticipada a los 2 años, en septiembre se pondrán en marcha tres nuevas unidades en el CEIP Villa de Utrillas (Teruel), en el CPI Julio Verne y en el CEIP Montecanal. La decisión se ha adoptado tras analizar los datos de empadronamiento y la oferta disponible en los diferentes municipios y barrios de las capitales, "detectando un déficit de puestos escolares para este nivel en ese municipio turolense, así como en los distritos de Miralbueno-Delicias y Arcosur de la capital aragonesa", según ha detallado Mallada.

Reducción de ratios y mas vías en algún colegio

La planificación de Educación para el próximo curso también conllevará una reducción en las ratios. En Zaragoza se mantendrá la general de 19+2, si bien se bajará de 21+2 a 19+2 en los distritos de Universidad y Torrero-La Paz, así como en Parque Venecia y Arcosur, donde se reducirá de 24+1 a 23+1. En Huesca pasarán de 19+1 a 18+2, y en Teruel de 21+1 a 20+2, según ha comunicado el Ejecutivo autonómico.

La baja natalidad lleva años provocando que cada curso inicien Infantil menos alumnos en Aragón y las previsiones apuntan a que esta tendencia segurá así. Pese a ellos, Educación aumentará la oferta de grupos para primero de infantil, con 8 nuevos en la capital aragonesa, "para garantizar la libertad de elección de las familias".

Los colegios que ganan una vía en 1º de Infantil respecto a este curso son el Margarita Salas (de 1 a 2), Valdespartera III (de 2 a 3), Arcorsur (de 2 a 3), Tío Jorge (de 1 a 2), La Estrella (de 1 a 2), Agustina (de 1 a 2), Zalfonada (de 1 a 2) y Eugenio López (de 1 a 2).

Ofrecemos más grupos y más apoyo a la diversidad. Nuestro compromiso es claro: que las familias encuentren la plaza que desean y que cada estudiante reciba la atención que necesita”, ha dicho Mallada. Por todo ello, ha augurado un proceso de escolarización sin sobresaltos y con buenos resultados como los dos precedentes, cuando el porcentaje de satisfacción de las familias superó el 97,4% en primera opción y el 99,3% incluyendo la primera alternativa.

El director general ha recordado además que ya está operativa la página web educa.aragon.es/admisión y que las familias podrán solicitar su plaza escolar del 16 al 22 de abril.