Bancalero cifra el coste de los 25 días de huelga de médicos en Aragón en 3 millones de euros

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero, que ha asistido este viernes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ha manifestado que "hoy hay que abordar el principal problema que tiene el Sistema Nacional de Salud, y es valorar en qué momento, en qué estado está la huelga, que a día de hoy sufrimos en las comunidades autónomas", al tiempo que ha pedido la retirada del borrador de la reforma del Estatuto Marco. En ese sentido, ha cifrado en casi 3 millones de euros el coste de los 25 días que duró la huelga de médicos en la comunidad.

"Entendemos que la ministra ha rectificado y se reunió ayer con el Comité de Huelga, pero una vez más debería de rectificar y explicar a los pacientes por qué ha tardado tanto en reunirse con el Comité de Huelga llegado al Sistema Nacional de Salud a esta situación", ha dicho en referencia al encuentro mantenido este jueves entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga.

El consejero ha expuesto que en el Sistema Aragonés de Salud "llevamos diez convocatorias de huelga desde que la ministra empezó con este tema del Estatuto Marco, 25 días de huelga sufridos en nuestra comunidad autónoma, al igual que en el resto del territorio nacional. El impacto ha sido de prácticamente 50.000 consultas suspendidas, 3.000 cirugías suspendidas, 10.500 procesos diagnóstivos, estamos hablando de casi 3 millones de euros". Esta semana pasada el cálculo aproximado ha ascendido a 950.000 euros.

Para Bancalero, la ministra Mónica García "tiene que pedir disculpas, por no decir que tiene que pedir perdón a los pacientes y, por supuesto tiene que empezar de cero retirando ese borrador, tendiendo la mano no solamente a los médicos sino también a esas reclamaciones que le hemos hecho a las comunidades autónomas que son indispensables para poder acabar con la huelga".

Bancalero ha subrayado que "nosotros hablamos con los médicos en nuestros territorios y ellos nos piden exactamente dos cosas. Necesitan una mesa de negociación propia para verse representado en esas reivindicaciones que esta categoría profesional, por la responsabilidad y las competencias que a día de hoy desarrolla, tienen derecho a hacerla y, sobre todo, hay una parte importante que pedimos nosotros las comunidades autónomas, al igual que ellos, que es la financiación".

Ha agregado que "no vale hacer un movimiento dentro de una ley sin que exista un estudio, sin poder poner encima de la mesa cómo se va a hacer. Eso es un estudio técnico, otro jurídico y, por supuesto, el económico. ¿Cuánto va a costar esto? Cualquiera de las medidas que nos piden los profesionales tiene que ir acompañada por una financiación justa. Una financiación que a día de hoy el Ministerio de Sanidad no se ha reunido con el Ministerio de Hacienda para ver qué impacto económico va a tener nuestras comunidades autónomas y cómo nos van a financiar todas estas nuevas medidas".

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Bancalero ha apuntado que "venimos aquí con la mano tendida, con talante dialogante porque queremos solucionar este problema queremos trabajar de la mano de los profesionales y del Ministerio". El titular de Sanidad en el Ejecutivo aragonés ha explicado que "el Ministerio tiene que sentarse con los médicos porque cada día que pasa eso supone un retraso en la asistencia sanitaria de nuestros pacientes, un retraso en esa cirugía y un retraso en la asistencia sanitaria".