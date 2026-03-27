La DGT espera 1.535.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas durante la Operación Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) espera 1.535.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras de Aragón durante el periodo vacacional de la Semana Santa. Una previsión de caudal circulatorio superior en más de 100.000 trayectos respecto al mismo periodo del año pasado.

La primera fase se ha iniciado a las 15.00 horas de este viernes 27 de marzo y se extiende hasta las 0.00 del domingo 29 de marzo. En ese periodo se esperan unos 390.000 desplazamientos, concentrados principalmente en un primera salida hasta las 21.00 horas de este viernes; el sábado, con los más madrugadores de 8.00 horas a 14.00 horas y el domingo 29 de marzo, de 16.00 horas a 21.00 horas.

La segunda operación salida irá del miércoles 1 al domingo 5 de abril, jornadas en las que se concentrará el grueso del tráfico, con 795.000 desplazamientos. Los tramos horarios más comprometidos serán el miércoles de 15.00 horas a 21.00 horas, el jueves 2 de abril, de 8.00 horas a 21.00 horas, el viernes 3, de 11.00 horas a 13.00 horas y de 15.00 horas a 21.00 horas; el sábado 4 de abril de 8.00 horas a 14.00 horas; y finalmente el domingo 5 de abril, de 15.00 horas a 21.00 horas.

El flujo del éxodo masivo procedente de los grandes núcleos urbanos tendrá como destinos principales las poblaciones con actos religiosos tradicionales, las segundas residencias, las zonas de montaña y las costas, así como las estaciones de esquí del Pirineo, lo que pone el foco en las carretera secundarias. "Son carreteras con sus propias limitaciones de velocidad y que además van a estar más cargadas de lo habitual en los trayectos que quizá la gente de la zona vaya a hacer habitualmente", ha advertido el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán.

La Ruta del Tambor en el Bajo Aragón

En Teruel y el Bajo Aragón, el Jueves, Viernes y Sábado Santos la DGT advierte de que pueden presentarse dificultades en la denominada 'Ruta del tambor y el bombo', de fuerte arraigo y tradición en el Bajo Aragón, en la N-211, en Calanda, kilómetro 226; en la N-232, en Híjar, kilómetros 164 y 165.

También pueden resultar conflictivos para la circulación los recorridos que tengan por destinos Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. Además, fuera de la 'Ruta del tambor y el bombo', puede haber dificultades en Monreal del Campo, la N-211, kilómetro 108; y en Mora de Rubielos, Rubielos de Mora y Santa Eulalia del Campo.

Varios coches en dirección a Huesca, este viernes en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En el Pirineo se mantiene el punto de congestión del final de la A-23 y se prevén retenciones en el tramo entre los kilómetros 404 y 406, en Sabiñánigo (Huesca) y la N-330, entre los kilómetros 614 y 622, entre Lanave y Sabiñánigo por alternancia de la carretera nacional y la autovía. Además, en la misma N-330, entre los kilómetros 630 y 632 por el tramo en obras y la confluencia con la N-260a (Biescas).

La operación retorno en Aragón comenzará el mismo domingo 5 de abril y se extenderá durante toda la jornada del 6 de abril, Lunes de Pascua, festivo en comunidades limítrofes como Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, Ello generará grandes flujos de circulación a su paso por Aragón, especialmente en Zaragoza capital, de las 10.00 horas a las 22.00 horas.

Itinerarios alternativos en la Operación Retorno

Durante todo el día 6 de abril, Lunes de Pascua, se prevé gran intensidad de vehículos en la A-2, entre los kilómetros 300 y 335, con especial incidencia en la Ronda Norte de Zaragoza, sentido Barcelona, por el tránsito hacia comunidades limítrofes en las que es festivo.

En caso de congestión en este tramo, se recomienda, estando en A-2 antes de entrar a Ronda Norte sentido Barcelona, tomar la salida 311A para acceder a Z-40 (Ronda Sur) y una vez allí, en la salida 15 de Z-40, tomar la N-2 a Barcelona, para enlazar con la AP-2. La segunda opción puede ser, en la salida 14B de la misma Z-40, tomar la A-2 dirección Barcelona, para enlazar con la AP-2 o la N-2.

Además, se recomiendan como itinerarios alternativos durante toda la Operación Especial la AP-68 en lugar de la A-68, en el tramo de La Rioja-Zaragoza y la ARA-A1, que comunica la N-2 y la AP-2 con la N-232.

Noticias relacionadas

Además, en la Z-40 quedará prohibida la circulación de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada dirección Madrid entre los kilómetros 28 al 32, entre las 14.00 horas y las 20.00 horas.