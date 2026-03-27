Izquierda Unida acusa al PP de infrafinanciar la dependencia con un sistema que "cambia justicia social por asistencialismo"

La diputada de IU en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha criticado la "clara infrafinanciación" del sistema de dependencia en la Comunidad, con un 33% menos de gasto social por habitante que la media nacional, de lo que ha responsabilizado a la política "deliberada" del Gobierno autonómico del PP para "desmantelar este servicios público y cambiar justicia social por asistencialismo".

La diputada de IU ha achacado estas cifras al peso que tienen en la cartera de servicios las prestaciones para los cuidados en el ámbito familiar y las prestaciones económicas vinculadas al servicio --para que el dependiente sea atendido por una persona del entorno o para contratar los servicios de una residencia o un centro de día--, que además están "infrafinanciados" ya que los beneficiarios reciben un dinero "significativamente inferior" a su coste.

Ello por encima de otras prestaciones, que a su juicio deberían ser "el sostén" y "el eje" del sistema de la dependencia, como la ayuda a domicilio, los centros de día o la teleasistencia. "Sin embargo, la hoja de ruta deliberada del PP en Aragón es la contraria", ha lamentado, acusando al Gobierno de Azcón de reducir el peso en la red de los servicios públicos, que son "los que garantizan la calidad y la asistencia independientemente de las condiciones familiares y socioeconómicas de las familias", en una política "claramente asistencialista".

Abengochea ha reiterado que estos derechos se deben garantizar a través de los servicios públicos y, en el caso del sistema de dependencia, "los cuidados no pueden depender siempre de las circunstancias y de las condiciones de los particulares o de las familias".

"No podemos tampoco permitir que la consejera --de Bienestar Social y Familia en funciones-- Carmen Susín saque pecho de esta especie de gestión espectacular cuando esto no es así", ha remachado, recordado que Aragón está entre las Comunidades Autónomas "con menor gasto e inversión por habitante" y que, además, el grueso de las ayudas son económicas y se van "directamente a la red privada".

Tarjetas monedero

Por otro lado, la representante de IU se ha referido a la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con la que se crea una nueva línea plurianual destinada a subvenciones por 6 millones de euros a las entidades sociales para gestionar el programa de las tarjetas monedero --tarjetas prepago para que personas o familias en situación de vulnerabilidad adquieran productos básicos--.

"El PP tiene una trayectoria clara de mala gestión o de dejadez vamos a decir interesada para ir desmantelando esa red pública de servicios sociales, reducir su capacidad y dejar esta garantía de cobertura de lo básico al albur del asistencialismo de la red privada nuevamente", ha ahondado.

Como ejemplo ha puesto el aumento del presupuesto destinado al os bancos de alimentos, que "no es la mejor vía para garantizar que las personas puedan tener cubiertas sus necesidades más básicas de manera digna y evitando la estigmatización".

"A ellos les debe parecer que la gente tenga que acudir a un banco de alimentos a ver qué es lo que hay o a coger lo que hay exponiéndose a esa estigmatización", ha criticado Abengochea, quien ha defendido que se garantice el derecho a tener una vida digna "desde lo público", porque además es "obligación" del Gobierno autonómico velar por el bienestar de la ciudadanía, en lugar de "montar una red asistencialista alimentada con dinero público que degrade estas condiciones esta dignidad de las personas".

Ha explicado que el propio Fondo Social Europeo, que es de donde deriva el programa de las tarjetas monedero, "claramente dice que es para reforzar el derecho de todas las personas que lo necesiten a la cobertura de alimentos y a la prestación de asistencia material básica con garantía pública a través de sistemas normalizados, que respeten la dignidad, que eviten la estigmatización y, además, que implementen enfoques de atención más integrales".

Por ello, ha afeado al Gobierno de Aragón que, pese a suponer "una avance para garantizar esta dignidad", "aún no lo ha hecho efectivo" tras sumirlo el año pasado y, "después de esta dejadez, ahora lo quieren sacar a través de subvenciones".

A ello ha sumado que el Gobierno aragonés sigue "paralizado" y en funciones, lo que "también limita el control democrático" a la hora de preguntar por el dinero que se destinaba a este programa en 2025.

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Ha finalizado reclamando "menos triunfalismo" a la consejera Susín y al Ejecutivo autonómico, así como "derechos garantizados desde lo público" frente al "asistencialismo".