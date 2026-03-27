Óscar Puente lo confirma: estas serán las carreteras de Aragón que se van a rehabilitar en 2026

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará 15,6 millones de euros a obras de emergencia para la rehabilitación de firmes en 322,3 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Aragón.

Los trabajos, que ya han comenzado en la A-23 en Zaragoza, en la A-2, N-240 y N-260 en Huesca y en la N-420 en Teruel, responden a los desperfectos ocasionados por las borrascas registradas entre diciembre de 2025 y febrero de este año, y se prevé que concluyan en el mes de junio.

La inversión en la provincia oscense asciende a 5,1 millones de euros para intervenir en 82,6 kilómetros de las carreteras A-22, A-2, N-330, N-240, N-230 y N-260, ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado. En Zaragoza se destinarán 5,3 millones para rehabilitar 80,6 kilómetros en las vías A-68, A-23, Z-40 y N-234. En la provincia de Teruel se concentra la mayor extensión de actuaciones, con 159,1 kilómetros a reparar en las carreteras A-23, N-420 y N-330, con una inversión de otros 5,3 millones.

Trabajos en la provincia de Huesca / Ministerio de Transportes

La ejecución de las obras conllevará cortes de carril y/o calzada. En función del avance de los trabajos, el tráfico circulará por el carril o calzada contigua. El ministerio ha precisado que, con carácter general, no habrá afecciones al tráfico durante los fines de semana ni los días festivos.

Provincia de Huesca

A-22, del km 19,25 al 48,725.

A-2, del km 430,83 al 443,64.

N-330, del km 626,34 al 632.

N-240, del km 305,5 al 309.

N-230, del km 99,5 al 115,88.

N-260, del del km 369,4 al 371 y del km 449,98 al 463,163.

Provincia de Zaragoza

A-68, del km 224,75 al 231,81.

A-23, del km 232 al 250,54 y del km 313,02 al 326,88.

Z-40, del km 20,46 al 33.

N-234, del km 272,65 al 301,2.

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