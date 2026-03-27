EL PERIÓDICO abre el debate sobre la financiación alternativa para empresas

En un contexto en el que la agilidad se ha convertido en un factor decisivo para cerrar operaciones empresariales, abordar inversiones o no dejar escapar oportunidades de crecimiento, la financiación alternativa se abre paso como una herramienta cada vez más presente en la estrategia de muchas compañías que gana peso como complemento a la financiación bancaria tradicional.

En este escenario, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso de TQ Eurocredit e Implica Corporate Finance y la colaboración de Kintai, organiza la I Jornada Zaragoza Financiación Alternativa para Empresas, un encuentro concebido para ofrecer una visión práctica sobre las nuevas fórmulas de financiación y su aplicación real en el tejido empresarial.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 9 de abril en el Hotel Alfonso de Zaragoza, a partir de las 9.30 horas. La jornada tiene una vocación claramente divulgativa y útil: ayudar a empresarios, directivos e inversores a identificar en qué situaciones la financiación alternativa puede convertirse en una herramienta eficaz, especialmente cuando la vía bancaria no encaja por plazos, garantías o por la propia estructura de la operación. La idea es ofrecer un espacio útil tanto para compañías que tienen una operación en marcha como para aquellas que quieren entender mejor qué opciones existen más allá de los cauces tradicionales.

El análisis de expertos

El programa arrancará con la recepción de ponentes e invitados y la bienvenida a cargo del director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló. A continuación, el foro abordará una primera mesa de debate bajo el título Financiación inmobiliaria ante un ciclo de transformación, en la que participarán Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit; Cristina Alfaro, managing director de Implica Debt Solutions; Juan Carlos Bandrés, presidente del Clúster Industrial de la Construcción en Aragón (CICA) y director general de Grupo Lobe; y Sergio Fernández Ayuso, director de Riesgo de Crédito, director general de Ibercaja y miembro del comité de dirección del banco. Un coloquio que se encargará de moderar el periodista Jorge Heras en el que, además de hablar de financiación, se realizará una radiografía del sector inmobiliario y real state en Aragón, así como de sus retos de futuro.

La segunda mesa pondrá el foco en las Alternativas de financiación para impulsar el desarrollo empresarial. En ella intervendrán Alberto Longás, CFO de TQ Eurocredit; Luis Figueras, socio de Debt Advisory de Implica; Ignasi de Llorens, cofundador y CEO de Kintai; y Esther Montes, directora general de Negocio Nacional del ICO, bajo la conducción del periodista Sergio H. Valgañón.

La intención es trasladar al público una mirada pegada a la realidad empresarial, con especial énfasisi en el sector inmobiliario, con ejemplos, criterios y experiencias que permitan entender mejor cómo se diseñan este tipo de operaciones y qué papel pueden jugar en proyectos de crecimiento, transformación o inversión.

La jornada contará además con la clausura de Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Después se abrirá un turno de preguntas para el público y la cita se cerrará con un café networking, con el que se quiere favorecer el intercambio de impresiones entre ponentes, empresas y asistentes.

Inscripciones

Las personas que estén interesadas en asistir a la jornada pueden inscribirse a través de este formulario. Con esta iniciativa, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN quiere contribuir a mostrar que existen vías para diversificar las fuentes de financiación ante las necesidades cada vez mayores de las empresas de disponer de instrumentos adaptados a operaciones cada vez más complejas, más rápidas y más exigentes.

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Más allá del análisis técnico, la jornada aspira a ser un punto de encuentro para quienes buscan comprender mejor un mercado en expansión y conocer de primera mano qué soluciones existen hoy para impulsar proyectos empresariales con mayor flexibilidad. Porque en un momento en el que el acceso al capital condiciona buena parte de la competitividad, la financiación alternativa puede dejar de ser una opción marginal para convertirse, en muchos casos, en una vía complementaria con capacidad real para desbloquear proyectos.