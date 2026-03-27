Del petróleo a la hipoteca: el euríbor repunta por la guerra de Trump y aprieta el bolsillo de miles de familias aragonesas

El conflicto bélico desatado en Oriente Medio por el presidente de EEUU, Donald Trump, junto a Israel empieza a pasar factura en el bolsillo de los aragoneses, al igual que ocurre en el resto de España y Europa. Lo que comenzó como una escalada geopolítica con epicentro en una de las regiones clave para el suministro energético mundial se ha trasladado, en cuestión de pocas semanas, a la economía doméstica. Y no solo por el encarecimiento de los carburantes. Otro de los primeros termómetros de ese impacto están siendo las hipotecas.

El euríbor, el indicador que marca el coste de la mayoría de los préstamos variables suscritos en la comunidad autónoma, ha roto su tendencia a la baja de los últimos años y vuelve a repuntar con fuerza. Detrás de este fenómeno hay un efecto dominó que conecta el bloqueo del estrecho de Ormuz con el recibo mensual de miles de hogares.

Esa reacción en cadena es conocida en los mercados: tensión energética, inflación y expectativas de tipos de interés más altos. Cada vez que estalla un conflicto en esta región estratégica para la energía y la logística mundial, los inversores reajustan expectativas sobre precios y tipos de interés ante la previsión de que el Banco Central Europa mantenga o, incluso, endurezca su política monetaria.

"Las hipotecas se van a ver afectadas por la subida de los tipos de interés, que se están adaptando a las nuevas expectativas de inflación en el contexto bélico”, explica en declaraciones a este diario Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja. El euríbor medio de marzo se situará por encima del 2,5%, frente al 2,2% de febrero, en niveles no vistos desde comienzos de 2025.

Del Golfo Pérsico al recibo mensual

El mecanismo es tan invisible como directo. La interrupción del comercio en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial, ha disparado los precios energéticos. El barril de Brent ha superado los 100 dólares, llegando a tocar los 110, cuando antes del conflicto rondaba los 70. El gas también se ha encarecido con fuerza.

Un barco iraní en el estrecho de Ormuz lanza un misil durante unos ejercicios militares el pasado 16 de febrero. / SEPAHNEWS / CONTACTO / EUROPA PRESS

Ese shock de oferta ha tenido un reflejo inmediato en los precios. El IPC en España se ha acelerado hasta el 3,3% interanual en marzo. Y los mercados ya descuentan una reacción del Banco Central Europeo. “El euríbor recoge esas expectativas de subidas de tipos”, resume Martínez. No es tanto una decisión inmediata del BCE como la anticipación de lo que vendrá.

Alejandro Lanuza, director de Red Comercial de Caja Rural de Aragón, coincide en el diagnóstico. “El euríbor se adelanta a la evolución económica que genera el conflicto”. Más inflación, menos margen para mantener tipos bajos.

Cuotas al alza, pero sin dramatismos

El impacto, de momento, es contenido. Pero real. Tomando como referencia una hipoteca media en Aragón -unos 130.000 euros a 25 años-, una subida de 30 puntos básicos en el tipo de interés supone unos 20 euros más al mes. Si el euríbor se mantiene en niveles actuales, ese incremento podría duplicarse en las revisiones.

“Dependiendo de si la revisión es semestral o anual, la subida puede oscilar entre 10 y 27 euros mensuales”, detalla Martínez. En el caso de revisiones acumuladas, el incremento podría acercarse a los 40 euros.

Desde Caja Rural de Aragón, Lanuza matiza que “el impacto está siendo moderado pero perceptible”. En muchos casos, se traduce en “decenas de euros al año”, pero rompe la expectativa de alivio que muchos hogares tenían para 2026 tras la tormenta hipotecaria de los últimos años.

Eso sí, hay una excepción como son las hipotecas a tipo fijo, que permanecen inmunes. “Por definición, no se ven afectadas por las subidas del euríbor”, recuerda el experto de Ibercaja.

El futuro inmediato depende menos de la economía y más de la geopolítica. Si el conflicto se contiene y no afecta gravemente a las infraestructuras energéticas, el euríbor podría estabilizarse e incluso corregir ligeramente. Pero si la guerra se prolonga o golpea la producción de petróleo y gas, el escenario cambia: más inflación y tipos más altos. “El euríbor actual es compatible con subidas de tipos de entre 50 y 75 puntos básicos en lo que resta de año”, advierte Martínez.

Desde Caja Rural de Aragón se maneja una previsión similar: no se esperan subidas bruscas continuadas, pero sí un entorno volátil, condicionado por la evolución del conflicto.

El verdadero problema, la vivienda

Pese al ruido del euríbor, hay un factor que pesa más en el acceso a la vivienda: el precio. "El factor crítico a la hora de hipotecarse no será el tipo de interés, seguirá siendo el precio de la vivienda”, sostiene Martínez, quien recuerda que esta variable continúa creciendo a tasas de dos dígitos por la falta de oferta. Incluso en el contexto actual, los tipos reales -descontando la inflación- se sitúan en niveles nulos o negativos, lo que relativiza el impacto del encarecimiento financiero frente al problema estructural del mercado inmobiliario.

Edificio en construcción, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Ambos expertos coinciden en un mensaje de prudencia y análisis individual. Desde Ibercaja se insiste en la importancia del asesoramiento profesional y en elegir el tipo de hipoteca en función de las circunstancias personales. Tras años de volatilidad, muchos clientes han girado hacia el tipo fijo en busca de estabilidad, aunque no es una solución universal.

Caja Rural de Aragón apunta en la misma dirección. “Más que intentar adivinar qué hará el euríbor, lo importante es elegir una hipoteca que encaje con la situación económica de cada familia”, señala Lanuza.

En un contexto donde la guerra encarece la gasolina, tensiona la cesta de la compra y vuelve a presionar las hipotecas, la economía doméstica se encamina en una nueva fase, aunque todavía con interrogantes sobre la profundidad y la gravedad de lo que está por venir. Al final, los conflictos lejanos también se pagan en casa.