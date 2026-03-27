Preocupación entre las familias por un brote de sarna en una residencia del Picarral: "No se nos ha informado a tiempo"

Un brote de sarna en una residencia de mayores del Picarral, en Zaragoza, ha generado preocupación entre los familiares de los usuarios porque, según aseguran algunos de ellos a este diario, no han sido informados por parte de la dirección. "En enero ya hubo casos y nos enteramos después. Ahora ha pasado igual. Hay personas contagiadas y no se nos ha comunicado a tiempo", lamenta la familiar de un residente.

En su caso, ha sido consciente de la afección durante una visita. "Las cosas se han hecho mal y estamos enfadados con la forma de actuar. Cualquiera nos podríamos haber contagiado", añade, al tiempo que reitera que a principios de año ya hubo casos de sarna y teme que el brote esté activo desde entonces. "No se dijo nada y no sabemos cuántos casos ha podido haber desde entonces. Ha habido poca transparencia". Además, apunta que "no ha habido aislamiento" para algunos afectados, al menos en el caso que ella relata.

El centro, que se encuentra en Salvador Allende, sí ha notificado en todo caso a la Dirección General de Salud Pública el brote. Fuentes del Departamento de Sanidad confirman a EL PERIÓDICO que se recibió la comunicación el pasado 24 de marzo, pero se desconoce la cifra de afectados. Este diario ha contactado con la residencia, pero ha declinado realizar declaraciones.

La intervención de los técnicos de Salud Pública supone poner en marcha el modus operandi ante este tipo de brotes. Este consiste en iniciar el tratamiento farmacológico pertinente, con medicación específica para las personas afectadas por el ácaro y sus contactos. Además, se aisla a las personas enfermas, "que deben permanecer en una zona limpia y separada del resto de los internos", según recuerdan fuentes sanitarias.

También, de forma paralela, se han tomado medidas ambientales para garantizar la limpieza y desinfección de todo tipo de textiles, enseres e instalaciones. Es importante que ambas acciones se hagan a la vez para revertir la infección. Además, hay un control de los contactos; y los contactos estrechos deben recibir tratamiento preventivo.

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La sarna o escabiosis es una erupción cutánea provocada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Se transmite por contacto directo y prolongado o por compartir ropa o ropa de cama contaminada, al tiempo que provoca picor intenso, especialmente nocturno, y lesiones por rascado.