El PSOE reclamará en las Cortes de Aragón un convenio para mejorar las condiciones de las trabajadoras de cuidados

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha avanzado este viernes que su grupo solicitará en el parlamento un convenio autonómico para mejorar las condiciones de las trabajadoras de cuidados, con el objetivo de subir salarios, revisar ratios, reforzar la formación y dignificar un sector feminizado y con alta carga laboral. Este convenio sería la primera propuesta de ley del partido socialista en el Parlamento aragonés que pretende dar respuesta a las 25.000 personas que trabajan en este sector.

La portavoz socialista ha explicado que este trabajo "vocacional" debe ser reconocido ya que, ha añadido, en muchos casos, cobran el salario mínimo interprofesional y tienen una carga laboral "muy considerable", tanto a nivel físico como emocional.

Alegría ha ejemplificado el caso de una residencia con 98 usuarios en la que, por las noches, solo cuenta con dos trabajadoras. "Para que el usuario y la usuaria tengan también el mejor de los servicios, creo que una pieza básica y fundamental es que esas trabajadoras tengan el reconocimiento y la dignidad que merecen", ha asegurado. Esta nueva propuesta pretende dar mejoras salariales y formativas. Además, busca reconocer las distintas categorías y modificar las ratios. "Cuidar de los que nos cuidan", ha resumido la portavoz socialista.

En relación con la financiación de la dependencia, Alegría ha señalado que toda aportación adicional del Gobierno central es "bienvenida" y que, aunque siempre se necesitarán más recursos, la financiación ha ido aumentando de manera progresiva en los últimos años, pasando de menos del 15 por ciento en 2018 a acercarse actualmente al 50 % comprometido para Aragón.

Fuentes de la consejería de Bienestar Social del Gobierno de RAagón han recordado que el Ejecutivo autonómico "no firma convenios autonómicos ni tiene competencias en materia laboral" y ha señalado que son responsbilidad de las empresas y de los sindicatos. "El Gobierno del que también formó parte Pilar Alegría sólo había subido el precio-plaza un 1,5% en 2023, un momento en el que la inflación estaba en el 9%. Ha sido el Gobierno de Azcón quien ha garantizado por fin la sostenibilidad de las plazas concertadas y hecho posibles los incrementos salariales", defienden desde el departamento, que insiste en "cofinanciar la dependencia", como han hecho en varias ocasiones en los últimos tiempos.

Alegría cree que Cuerpo y Arcadi España harán "una gran labor"

Pilar Alegría se ha mostrado convencida este viernes de que el nuevo vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, y el nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, realizarán "una gran labor" y, además, ha deseado "lo mejor" a María Jesús Montero, quien ha dejado el Ministerio de Hacienda para encabezar la candidatura de los socialistas a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pilar Alegría ha afirmado: "No voy a ser objetiva". Ha comentado que tuvo "la enorme suerte de conocer y compartir mucho tiempo con el ministro Cuerpo", demostrando una "gran labor" al frente de Economía, lo mismo que España, quien "conoce muy bien la política desde todos los niveles, tanto autonómica como nacional". Ambos "tienen trabajo por delante" y Alegría espera y desea que "hagan una buena labor".

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En cuanto a María Jesús Montero, la dirigente del PSOE Aragón ha señalado que ha ocupado "un papel clave" durante "muchos años" en el Gobierno de España. "Ahora, como compañera, también desearle lo mejor en esas próximas elecciones de Andalucía", ha añadido Alegría