Aragón pierde pulso en las previsiones de BBVA y queda rezagado en el mapa económico español

La economía aragonesa se adentra en 2026 con menos impulso del esperado. Al menos así lo dibuja el último Observatorio Regional de BBVA Research, que sitúa a la comunidad en la parte baja del crecimiento nacional, con una previsión del 1,9%, claramente por debajo de la media española (2,4%) y lejos de las regiones que lideran el avance económico, un pronóstico que no comparte el Ejecutivo que preside en funciones Jorge Azcón.

El diagnóstico rompe la narrativa reciente de fortaleza económica en la comunidad y la coloca en el grupo de territorios del norte más expuestos al nuevo ciclo de incertidumbre global. El encarecimiento de la energía, las tensiones geopolíticas y el debilitamiento del comercio internacional penalizarán especialmente a regiones con mayor peso industrial y exportador, como Aragón, según el informe.

No es un matiz menor. BBVA apunta directamente a sectores clave del tejido productivo aragonés, como la automoción y la industria manufacturera, donde la reestructuración avanza más lenta de lo esperado. Esa combinación -dependencia energética, exposición exterior y transición industrial- dibuja un escenario de crecimiento más contenido que en otras zonas del país.

Además, el informe subraya que el actual contexto internacional, marcado por conflictos y tensiones comerciales, está afectando con mayor intensidad a las comunidades del norte. Aragón, con un peso relevante de las exportaciones de bienes, queda así más expuesta a los aranceles, la apreciación del euro y la menor demanda externa.

Frente al dinamismo de Madrid, el Mediterráneo o las islas -impulsadas por los servicios, el turismo o el consumo interno-, Aragón aparece como una economía más dependiente de factores que hoy juegan en contra. Incluso en empleo, el avance previsto es más moderado, con un crecimiento del 1,1% en 2026, de los más bajos de toda España y por debajo del conjunto nacional (2,3%).

Sin embargo, el propio informe deja entrever que el freno podría ser coyuntural. Para 2027, BBVA anticipa una recuperación más intensa de las economías del norte, incluida Aragón, que podría alcanzar crecimientos del 2,8%, cuatro décimias por encima de la media nacional (2,4%), apoyada en una mejora del entorno industrial y del comercio europeo.

Choque de diagnósticos

Las conclusiones del servicio de estudios de BBVA no han tardado en generar contestación. El Gobierno de Aragón cuestiona abiertamente el retrato dibujado por la entidad bancaria y lo considera alejado de la realidad económica de la comunidad.

Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que las previsiones del BBVA -que sitúan el crecimiento en el 2,2% para 2025 frente al 2,4% nacional- “poco tienen que ver con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística”. Recuerdan que, según el IAEST y la Contabilidad Nacional del INE, Aragón creció un 3% el pasado año, por encima de la media española (2,8%).

El desacuerdo se amplía al horizonte de 2026. Para el Gobierno aragonés, la previsión del 1,9% “penaliza en exceso” el comportamiento de las exportaciones y, sobre todo, ignora el impacto de las inversiones en marcha. En este punto, citan el informe de la Fundación Basilio Paraíso, que estima en cerca de 7.000 millones de euros las inversiones previstas solo en 2026, equivalentes al 3,5% del PIB regional. Un volumen que, según defienden, generará además una fuerte demanda de empleo, con hasta 15.000 trabajadores adicionales en el sector de la construcción.

El Ejecutivo autonómico insiste en que las estimaciones del BBVA “sitúan a Aragón mucho peor de lo que la realidad está demostrando” y reivindica los datos adelantados de sus propios servicios de estudios y de entidades como Ibercaja, “más en contacto con la realidad aragonesa”. Con ese respaldo, el Gobierno mantiene su previsión de que la comunidad seguirá creciendo por encima de la media nacional, como -asegura- ya ocurrió en 2025.