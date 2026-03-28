Aragón se sitúa como la tercera comunidad donde más crece la vivienda protegida

Aragón fue la tercera comunidad autónoma donde más creció el número de viviendas de protección oficial construidas a lo largo de 2025, tan solo superada en términos absolutos por Cataluña y Andalucía, teniendo en cuenta que ambos territorios sextuplican prácticamente la población aragonesa. Así se desprende de los datos recientemente publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que, a nivel nacional, detectan un descenso del 23% en las calificaciones a lo largo del citado ejercicio.

Según la estadística ministerial, en Aragón se concedieron un total de 406 calificaciones definitivas en 2025, lo que supone 195 más que en el año anterior. Esto sitúa a la comunidad autónoma en el podio de los territorios con mayor impulso a esta tipología de vivienda, más asequible que la del mercado libre, tan solo por debajo de los registros positivos anotados por Cataluña (+1.624) y Andalucía (+691).

Esta tercera posición en el escenario nacional pone de manifiesto el impulso a la vivienda protegida que se está dando en nuestra comunidad y es el resultado de medidas acertadas llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón para revitalizar un sector necesario para la solución global al problema de la vivienda, principal preocupación de los españoles y los aragoneses.

Entre las citadas medidas cabe destacar la actualización del módulo de vivienda protegida un 9,5%, que entró en vigor el 10 de abril de 2025, para conseguir que los promotores dejaran de dar la espalda a este producto por falta de rentabilidad, y las ayudas concedidas por el Ejecutivo autonómico a compradores de VPA, con importes de entre 11.000 y 17.000 euros, para poder afrontar los gastos iniciales relativos a notaría y formalización de la hipoteca.

En 2025 se concedieron ayudas a un total de 104 beneficiarios, 94 en la provincia de Zaragoza y 10 en la provincia de Huesca, por un montante total de 1,5 millones de euros.

La vivienda como prioridad

La búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, que se ceba especialmente con los jóvenes, es una de las grandes prioridades del Gobierno de Aragón. Para ello se puso en marcha el Plan Aragón Más Vivienda, que contempla una inversión de más de 400 millones de euros en seis años para aplicar instrumentos y programas específicos para las tres capitales, el medio rural, las áreas generadoras de empleo y los municipios más turísticos de la comunidad autónoma.

Desde su puesta en marcha, en marzo de 2024, dicho plan ha logrado impulsar más de 3.000 viviendas públicas de alquiler asequible destinadas a jóvenes y trabajadores del sector turístico. Además, tal como constatan los datos hechos públicos por el Ministerio de Vivienda, se está consiguiendo también relanzar el mercado de la vivienda protegida como una de las vías de solución al problema de la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.