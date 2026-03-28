El Gobierno de Aragón se suma este sábado a la Hora del Planeta con el apagado de edificios institucionales

El Gobierno de Aragón participa un año más en la campaña internacional 'La Hora del Planeta', promovida por la organización ecologista WWF mediante el apagado simbólico de varios edificios institucionales mañana entre las 20.30 y las 21.30 horas, con el objetivo de reforzar la concienciación frente al cambio climático y promover la implicación ciudadana en la protección del medio ambiente.

La iniciativa, coordinada a través de la Dirección General de Educación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno aragonés, supone la adhesión a una campaña global que se ha consolidado como la mayor movilización ambiental del mundo desde su origen en Sídney (Australia) en 2007.

Con motivo de esta acción, permanecerán apagados el Edificio Pignatelli, sede principal del Gobierno de Aragón, y el Edificio Carmelitas-San Francisco, sede de la delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, en un gesto simbólico que pretende recordar que pequeñas acciones individuales pueden contribuir a generar un impacto global significativo.

La participación del Gobierno de Aragón en esta campaña implica no solo el apagado de edificios, sino también el respaldo institucional a la lucha contra el cambio climático y la difusión de la iniciativa a través de sus canales oficiales.

En este sentido, el Gobierno autonómico viene apoyando de forma continuada distintas campañas de sensibilización ambiental orientadas a fomentar la conciencia social ante este desafío global. Además, mantiene desde hace años una política activa de racionalización del consumo energético en sus instalaciones.

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Desde 2012, la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización ha impulsado medidas como la adecuación de horarios y el control de temperaturas, lo que ha permitido reducir de forma significativa el consumo energético y, en consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.