Las tres pastelerías de Aragón con las mejores torrijas para Semana Santa: masa de croissant, helado de Madagascar y tradicional

La receta parece sencilla: pan, leche, azúcar, canela, aceite, huevos y ralladura de limón. Pero ya sabemos que a veces no es la cocina, sino el cocinero, y en el caso de las torrijas, el dulce por excelencia de la Semana Santa, es indudable que en la variedad está el gusto.

Nacido y documentado en la Roma clásica del siglo I, este plato se estableció en España, como alivio en la cuaresma, un periodo religioso de ayuno y abstinencia de productos como la carne, donde las torrijas suponían un plato altamente energético para saciar el hambre de la vigilia. A día de hoy se estima que en España se consumen cerca de 10 millones de torrijas durante la Semana Santa, y la revista Viajar ha recogido una selección de las mejores de cada provincia, para que estés donde estés puedas continuar esta tradición milenaria.

La mejor torrija de Huesca: Lapaca

Si hay una pastelería que arrasa en Huesca, es Lapaca. Su artífice, el maestro artesano chocolatero Raúl Bernal, es de los que disfruta innovando (tenéis que probar sus torreznos con chocolate, pero mejor dejarlo para después de Semana Santa). Y con las torrijas, no se ha quedado atrás: torrisans, las torrijas con masa de croissant.

"En nuestro pequeño obrador creamos grandes chocolates, grandes combinaciones de ingredientes perfectamente equilibrados potenciando todo su sabor para sorprenderte en cada bocado. Le damos al producto todo el cuidado y mimo que se merece", se puede leer en la descripción de su página web.

La mejor torrija de Teruel: Pastelería Muñoz

En España hay un pueblo que se llama Torrija, y está en Teruel. Pero el mejor dulce lo preparan en la confitería más clásica de la capital: Chocolates Muñoz. Una confitería fundada en 1855 en el centro urbano de Teruel. Esta pastelería fue fundada por Cayetano Muñoz, que se dedicaba a la fabricación de cirios y velas. Sus primeras elaboraciones eran dulces y turrones gracias a la miel de los palones. Más tarde, también produjo chocolate artesano con métodos manuales.

"La oferta de Muñoz intenta satisfacer todos los gustos. Junto a una moderna gama de semifríos y al repertorio de dulces típicos de Teruel, convive la siempre representativa línea tradicional de la casa", describen en su página web.

Interior de una pastelería Muñoz en Terue / MUÑOZ TERUEL

La mejor torrija de Zaragoza: Casa Lac

Vamos hasta el corazón del barrio del Tubo para probar una de las mejores torrijas de Zaragoza. Las preparan en Casa Lac, un restaurante de origen francés que presume de ser el más antiguo de la ciudad. Las preparan con vainilla bourbon y helado de vainilla de Madagascar. Este restaurante del siglo XIX mantiene todo su encanto gracias a Ricardo Gil.

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Casa Lac en Zaragoza / CASA LAC

Se trata de una casa con mucha historia ya que es uno de los restaurantes más antiguos de toda España. Fue fundado en 1825 por la familia Lac, de origen francés, y celebró en 2025 sus 200 años de vida. Sus fundadores eran cocineros de la nobleza francesa que habían huido del país a causa de la Revolución Francesa. "Seguimos manteniendo la esencia en su decoración. Destacan la escalera de hierro forjado, el artesonado de madera y el protagonismo del suelo de parqué con maderas guineanas y canadienses", analizan en su web.