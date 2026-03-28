La lejana guerra que enfría el consumo: el turismo y la hostelería tantean el pulso de la incertidumbre

La guerra se libra a miles de kilómetros, pero empieza a sentirse en los gestos más cotidianos. Cuándo se reserva una escapada, cuánto se gasta en una comida fuera o si se decide viajar o quedarse en casa. Desde Aragón, con un turismo rural muy dependiente del coche y una hostelería aún convaleciente del golpe inflacionario que originó la invasión rusa de Ucrania, se observa con temor la evolución del conflicto bélico en Oriente Medio, que introduce un nuevo factor de incertidumbre en su principal industria de servicios.

De momento, no hay un frenazo brusco. Pero sí señales sutiles, casi imperceptibles, que apuntan a un cambio de comportamiento. En el turismo rural se perciben algunos síntomas de ello. “Estamos viendo muchas reservas de última hora, algo poco habitual para Semana Santa”, explica Sara Ros, presidenta de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur). Tradicionalmente, estas fechas se cierran con semanas de antelación. Este año, sin embargo, el mapa de ocupación avanza con más lentitud de lo esperado.

Pendientes de los carburantes

No es un desplome, pero tampoco una normalidad. Hay zonas como el Bajo Aragón histórico que ya está con el cartel de completo gracias a los atractivos como la Ruta del Tambor y el Bombo. Otras están se acercan al lleno total, como Albarracín, el Matarraña o algunos puntos del Pirineo, pero incluso en esos enclaves “ha costado más que otros años”, admite Ros. Y en otras áreas —Gúdar-Javalambre, el Moncayo, el Prepirineo o Comunidad de Teruel— todavía hay alojamientos disponibles a pocos días de las vacaciones, algo inusual.

El sector apunta a una combinación de factores. La meteorología, siempre decisiva, ha jugado su papel. Pero también el precio del combustible y, sobre todo, la incertidumbre. “La gente ha estado expectante, esperando a ver qué pasaba”, resume Ros. En un modelo turístico que depende casi exclusivamente del vehículo privado, cualquier tensión en el gasóleo impacta directamente en la decisión de viajar.

Ese mismo patrón de consumo contenido y decisiones aplazadas se percibe también en la hostelería urbana. Luis Femia, gerente de la asociación Cafés y Bares de Zaragoza, describe un sector que mantiene el pulso de la demanda, pero con los márgenes cada vez más estrechos. “No ha habido un descenso claro del consumo, pero los beneficios no han recuperado niveles pre-Covid”, explica.

El problema, señala, no está tanto en lo que entra como en lo que sale. Energía, aprovisionamientos, costes laborales… Todo se ha encarecido y se ha quedado alto, según explica Femia. Y ahora, con la nueva crisis internacional, el temor es que esa presión vuelva a intensificarse. “Estamos viendo ya incrementos en energía y habrá que ver cómo repercute en la luz o en las compras. Todo esto tiene consecuencias económicas innegables”, advierte.

El posible impacto en la demanda

La preocupación es doble. Por un lado, el posible impacto en la demanda, es decir, que el cliente reduzca el gasto medio o directamente salga menos. Por otro, el golpe en los costes, en un momento en que los márgenes ya están muy ajustados. “Si hay un nuevo repunte de la inflación, puede afectar tanto a la oferta como a la demanda”, resume Femia.

La Semana Santa será la primera prueba de fuego. En Zaragoza, el comportamiento suele ser desigual, con buenos datos en la zona centro, donde se concentra la actividad turística y cultural; y más debilidad en barrios más periféricos, donde algunos establecimientos incluso optarán por cerrar. Además, existe la incógnita de los desplazamientos, es decir, si el encarecimiento del combustible reduce los viajes largos y favorece escapadas más cercanas.

En el turismo rural, las expectativas para Semana Santa son contenidas. Hay optimismo moderado -“creemos que podemos movernos en cifras similares a otros años”, apunta Ros-, pero sin la seguridad de ejercicios anteriores. El sector vislumbra también un posible efecto refugio en los meses de verano entre los turistas internacionales, que podría optar por España frente a destinos más cercanos al conflicto. De hecho, ya se detecta un ligero aumento de visitantes franceses o británicos, aseguran desde Faratur.

El conflicto aún no ha golpeado con toda su fuerza en las cuentas de resultados de las empresas de turismo y hostelería, pero ha introducido la duda de si se mantendrá la buena racha que han vivido estos sectores desde la salida de la pandemia.