La nieve vuelve al Pirineo aragonés en plenas vacaciones de Semana Santa: nevadas en cotas bajas y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

El fuerte viento que sopla en gran parte de Aragón este sábado continuará este domingo y lo hará además en una jornada en la que la nieve volverá a la comunidad. Con muchos ciudadanos disfrutando ya de las vacaciones de Semana Santa, las temperaturas bajarán considerablemente debido a un empeoramiento progresivo de la situación meteorológica que provocará un aumento de la intensidad del viento.

De hecho, el Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta ante la previsión de fuertes vientos generalizados en toda la comunidad y nevadas en cotas bajas en el Pirineo. La nieve podría generar complicaciones en la circulación por carretera. Este sábado, entre las 18.00 y las 23.59 horas, se podrían alcanzar los 10 centímetros en 24 horas. "La cota de nieve podría descender hasta los 500 metros y las precipitaciones podrían ir acompañadas de ventisca en cotas altas, lo que incrementa la probabilidad de afectaciones en la red viaria y en zonas de montaña", han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

Los avisos por nieve para este domingo. / AEMET

En cuanto al viento, este sábado está activo el nivel amarillo en distintas zonas de Aragón, con rachas máximas previstas de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Concretamente, los avisos están en Cinco Villas, Ibérica zaragozana y Ribera del Ebro, también en el centro y sur de Huesca, Bajo Aragón, Gúdar y Maestrazgo, lo mismo que en el Pirineo.

La situación se intensificará este domingo 29, cuando la Aemet ha elevado la alerta a nivel naranja por viento en el Pirineo oscense y en diversas zonas de la provincia de Teruel (Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo), donde se podrían alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Además, se mantendrán avisos amarillos en amplias áreas de Huesca, Zaragoza y Teruel, con rachas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, afectando a comarcas como Cinco Villas, Ribera del Ebro, Huesca sur y Bajo Aragón.

Cuidado en las carreteras

Protección Civil recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y en actividades al aire libre, así como consultar la información actualizada a través de fuentes oficiales y atender a los consejos de autoprotección ante episodios de fuertes vientos.

Asimismo, se recomienda el uso de neumáticos de invierno o cadenas en caso de circular por las carreteras afectadas por avisos de nieve, especialmente en zonas del Pirineo oscense, ante la previsión de acumulaciones y posibles afectaciones a la circulación.

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Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha informado a las comarcas y a los distintos organismos implicados de la evolución de la situación meteorológica, con el objetivo de coordinar posibles actuaciones preventivas.