El pueblo con más marcha de España está en Aragón: el lugar perfecto para retirarse del mundanal ruido.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, aunque la mayoría ya tiene previsto cuál va a ser su destino en los próximos días, todavía hay quien espera a última hora para decidirse por una escapada. Para quienes buscan alejarse de las procesiones y de los actos religiosos de estos días, los pueblos de Aragón son una excelente opción para escapar del ruido de tambores y carraclas y saborear el tiempo libre de otra manera, rodeados de historia y en plena naturaleza.

La Comarca de La Jacetania, en la provincia de Huesca, es uno de estos destinos que no dejan a nadie indiferente. Sus pequeños municipios, con casas de piedra y la típica arquitectura pirenaica, junto a ríos y montañas, resultan ideales para una escapada de Semana Santa. Además de Jaca, su capital, destacan otras localidades como Ansó, considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

La Jacetania es, además, la cuna del románico, que llegó a la Península a través del Camino de Santiago. Su huella puede apreciarse en monumentos como la Catedral de Jaca, el Monasterio de San Juan de la Peña o la ermita de San Adriá de Sasabé, sobre los que pesa la leyenda de haber albergado el Santo Grial. La abrupta orografía de los valles pirenaicos occidentales marca la dispersión de las pequeñas localidades que salpican este territorio, lleno de rincones con encanto inmersos en una tranquilidad perfecta para desconectar.

Una familia acudiendo al monasterio de San Adrián de Sasabe. / Ferran Mallol

Una localidad con un nombre que engaña

A 700 metros de altitud, se encuentra uno de los municipios con "más marcha" de España. Y no precisamente por los locales de ocio o la masificación de sus calles, como puede ocurrir en otros lugares del Pirineo, sino por su curioso nombre: Bailo, un municipio del que también forman parte las pedanías de Alastuey, Arbués, Arrés y Larués.

El pueblo de Bailo tiene una rica historia que se remonta a la época romana. Durante ese periodo se estableció un asentamiento en la zona y se han hallado restos arqueológicos que evidencian su presencia, como una antigua necrópolis. Posteriormente, Bailo se convirtió en un importante núcleo medieval, con la construcción de un castillo y el desarrollo de una comunidad agrícola.

El municipio de Bailo es una localidad fronteriza a 700 metros de altitud a los pies de la Sierra de San Juan de la Peña. / AYUNTAMIENTO DE BAILO

La historia de Bailo es también la historia del Bailés, una comarca natural e histórica documentada desde el siglo X, cuando aparece mencionada por primera vez como un distrito unitario cuyos habitantes estaban unidos por lazos geográficos y vecinales.

Uno de los monumentos más destacados de la localidad es la iglesia de San Esteban, construida en estilo románico en el siglo XII, con una torre campanario de planta cuadrada, y pinturas murales góticas y un retablo barroco en su interior. Otros lugares de interés que también merecen una visita son el Pozo de Alastuey, la torre de Arrés, la Casa Anaya de Arbués o la ermita de San Cristóbal en Larués.

Las calles de Bailo, en la Comarca de La Jacetania, conservan su esencia medieval. / AYUNTAMIENTO DE BAILO

Un paraíso natural a los pies de San Juan de la Peña

El paisaje que rodea Bailo es de una gran belleza, con montañas, valles y ríos que invitan a realizar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, pesca e incluso rutas a caballo. Además, en las proximidades se encuentra el embalse de Yesa, un lugar ideal para practicar deportes acuáticos y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Bailo se encuentra a los pies de la sierra de San Juan de la Peña, dentro del Parque Cultural y Natural de San Juan de la Peña, que se articula en torno al monasterio, uno de los principales monumentos de Aragón. Se trata de un enclave histórico íntimamente ligado a los orígenes del Reino de Aragón y ubicado en un espacio natural de gran belleza. Esta situación convierte al municipio en un lugar privilegiado para la observación de aves, como el quebrantahuesos o las grullas, que durante la primavera se desplazan hacia el centro de Europa y regresan en otoño.

Monasterio de San Juan de la Peña, uno de los monumentos más importantes de Aragón. / TURISMO DE ARAGÓN

Otro de los momentos más destacados del calendario local son las Jornadas de Recreación Histórica de la estancia del Santo Grial en Bailo, que se celebran el tercer fin de semana de septiembre. Durante estas jornadas se rememora la permanencia del cáliz sagrado en la localidad durante su viaje por los Pirineos, antes de ser depositado en Valencia, procedente de San Adrián de Sasabe. Según la tradición, el Santo Grial permaneció en Bailo, entonces sede real, entre 1014 y 1035, año en el que fue trasladado a Jaca.

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Muchos son también los peregrinos que pasan cada año por Arrés siguiendo el tramo aragonés del Camino de Santiago Francés, en una etapa que procede de Santa Cilia, situada a apenas una decena de kilómetros. Arrés, que fue villa real y formó parte de la dote de la reina Ermesinda, cuenta hoy con un albergue de peregrinos y un escape room temático del Camino de Santiago.