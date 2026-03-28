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Zaragoza se pone en pie: el pregón de la Semana Santa arranca al son de bombos y tambores con el cierzo como invitado

Miles de cofrades y público llenan el centro de la ciudad en la procesión del pregón de 2026, marcado por el viento y una puesta en escena cada vez más multitudinaria

Comienza la Semana Santa en Zaragoza con la procesion del Pregón

Comienza la Semana Santa en Zaragoza con la procesion del Pregón

Jaime Galindo

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

A las seis de la tarde, con puntualidad casi litúrgica, Zaragoza ha dejado de ser rutina para convertirse en rito. Suenan los primeros golpes de tambores y bombos en la plaza del Justicia, un estruendo medido que rompe el silencio. El sonido crece, acompañado de cornetas, y arrastra consigo semanas de ensayo, de espera contenida y de túnicas guardadas que vuelven a las calles para los 16.000 cofrades de la capital aragonesa.

Arranca así el pregón de la Semana Santa de Zaragoza, una celebración que ha ganado en vistosidad y adepto en los últimos. Lo hace con su tradicional procesión, que ha partido desde la emblemática Iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano) con la plaza del Pilar como punto de destino, tras recorrer las principales arterias del Casco Histórico, incluyendo la calle Manifestación, Alfonso I, el Coso, la plaza de España y Don Jaime I.

Desfilan las 25 cofradías y hermandades de Zaragoza. Una detrás de otra, con sus túnicas, terceroles y colores (rojos, negros, morados...) que convierten el recorrido en una imagen muy reconocible. No hay prisa. El avance es lento, constante, marcado por el ritmo de bombos y tambores.

El viento aparece como protagonista secundario. Sopla con ganas en algunos tramos y se calma en otros, dependiendo de la calle. Molesta a ratos, sobre todo en las zonas más abiertas, pero no desluce la tarde. Con el cielo despejado, deja una sensación más amable que la del año pasado, cuando la lluvia obligó a mirar más al cielo que al suelo.

Las plazas y calles del recorrido de la procesión están llena desde mucho antes de comenzar el acto. Móviles en alto, gente buscando hueco y aplausos cuando el ritmo lo permite.

Devoción y turismo

El público es variado. Familias con niños en brazos, grupos de jóvenes, habituales que no fallan y también curiosos. Entre ellos, un grupo de jóvenes turistas alemanes que se ha encontrado con la procesión casi por sorpresa y la sigue entre fotos y vídeos, sin terminar de entender del todo lo que pasa, pero sin perder detalle.

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El recorrido avanza hacia el corazón de la ciudad, la plaza del Pilar, donde la palabra tomará el relevo al sonido. Allí se pronunciará el pregón que abrirá oficialmente la Semana Santa de 2026, este año a cargo de Jorge Gracia Pastor, un cofrade de largo recorrido, vinculado desde hace décadas a esta celebración.

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