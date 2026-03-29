La Cámara advierte del incierto contexto internacional pese al buen comportamiento de la economía aragonesa

La Cámara de Comercio de Zaragoza ha presentado el informe Perspectivas Económicas de Aragón, elaborado por ESI y dirigido por Marcos Sanso, en un encuentro inaugurado por su director general, José Miguel Sánchez, junto a representantes empresariales.

Sanso destacó que Aragón creció cerca del 3% en 2025, por encima de la media nacional, con buen comportamiento del empleo y la productividad. Las previsiones apuntan a una moderación: el PIB avanzará en torno al 2,1% en 2026 y cerca del 2% en 2027.

La inflación se sitúa en torno al 2,3%, con riesgos al alza por energía y transporte. El mercado laboral alcanza cifras récord de afiliación, aunque con retos como el envejecimiento, la escasez de talento y la creciente dependencia de trabajadores inmigrantes, lo que está impulsando la productividad.

Por sectores, los servicios lideran el crecimiento, seguidos de la industria. En el ámbito financiero, Santiago Ramírez (Ibercaja), Olga Ramírez (CaixaBank) y José Ángel Gurrea (Caja Rural de Aragón) coincidieron en destacar la solidez del sistema, aunque con prudencia ante la incertidumbre y un posible endurecimiento de las condiciones.

Desde la logística, Ángel Gil (ALIA) advirtió del impacto del contexto internacional, especialmente en los costes energéticos, mientras Armando Mateos (Itesal) alertó sobre tensiones en el suministro de aluminio. En la industria, José Miguel Paz-Peñuelas (Hiab) señaló buenas perspectivas, aunque con aumento de costes, y Carmen Urbano (Querqus) apuntó a una ralentización de pedidos y presión en precios.

En construcción, Fernando Used (Ingennus) destacó la fuerte demanda, limitada por la falta de mano de obra y el encarecimiento de materiales. Fernando Lanuza (Jacob Delafon) incidió en el déficit de vivienda. En el ámbito laboral, Diego Sanz (Michael Page) subrayó el bajo paro, pero también las dificultades para cubrir vacantes y la alta rotación.

Entre los sectores emergentes, Adriana Oliveros (CLADA) destacó el crecimiento del audiovisual; Meritxell Laborda (Océano Atlántico), el impulso de la formación profesional y el turismo; y Jorge Cuartero (Anmopyc), las oportunidades internacionales, con preocupación por el talento y la energía.

Rogelio Cuairán (Feria de Zaragoza) puso en valor el impacto económico del sector ferial, mientras Francisco Cavero (PwC) y Ángel Tena (Enjoy) apelaron a la prudencia y al optimismo empresarial.

En conjunto, Aragón mantiene una posición sólida, aunque condicionada por la incertidumbre geopolítica, el coste de la energía y retos estructurales como el talento y la vivienda.

Y además...

Aragón produce el doble de la energía que consume

Aragón genera más del doble de la electricidad que necesita, con una producción de 22.365 GWh frente a un consumo de 10.659, según un informe de la Fundación Basilio Paraíso elaborado por PwC. El estudio, presentado por José Miguel Sánchez y Óscar Barrero, destaca el potencial energético de la comunidad como ventaja competitiva para atraer inversión industrial y tecnológica.

Sin embargo, advierte de que el reto ya no es producir energía, sino garantizar su distribución. La falta de capacidad en la red y los retrasos en infraestructuras pueden limitar nuevos proyectos, especialmente en sectores como centros de datos o industria electrointensiva, cuya demanda crece con fuerza.

Además, el contexto geopolítico y el avance de las renovables añaden incertidumbre, según señaló Santiago Vicente. El informe concluye que Aragón deberá acelerar la planificación y ejecución de redes para convertir su excedente energético en desarrollo económico.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pascual de Riquelme, en su intervención en el ciclo de Cámara Zaragoza. / Arturo Gascon

Ciclo ‘El valor de la justicia’

Esta semana, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pascual de Riquelme, protagonizó una nueva sesión del ciclo ‘El valor de la justicia’ organizado por Cámara Zaragoza y participó en un almuerzo-coloquio con miembros del Club Líder. En esta ocasión, la intervención de Riquelme trató de responder a la pregunta ‘¿Son los tribunales el único medio de solución de los conflictos?’.