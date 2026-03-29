El camino hacia el Gobierno de Aragón: Semana de silencio, semana de pasión

Cuesta arrancar una valoración en las filas de PP y Vox sobre la situación de las negociaciones para formar el próximo Gobierno de Aragón. El silencio reina en la política aragonesa a unas horas de que bombos, tambores, timbales y cornetas llenen de música, percusión y viento casi cada rincón de la comunidad para celebrar la Semana Santa. La que ahora llega a su final, la política, se queda en silencio -también procesional- y compás de espera hasta que las alianzas en Extremadura o la precampaña de Andalucía terminen de asentar las posiciones, aunque ambas formaciones siguen hablando de terrenos de juego separados.

"Entiendo que la pregunta es obligada, pero la respuesta es la misma que ayer". Rápido y con una sonrisa despachó Jorge Azcón, presidente en funciones, líder del PP y futuro jefe del nuevo Ejecutivo autonómico, el análisis de los avances en las negociaciones. Lo dijo el jueves, pero la respuesta del miércoles tampoco daba para mucho más. La "discreción" ocupa la mayor parte de un discurso que no quiere desvelar ni un movimiento, para que no sea en falso. Azcón sí se ha reunido en las últimas semanas con la cúpula de Vox para allanar el camino hacia su investidura. La conversación, dicen en todos los lados, se centra todavía en las políticas y en las primeras acciones del nuevo Gobierno, no en quién será el encargado de ejecutarlas y desde qué posiciones.

Azcón sí se ha atrevido a retar, a media voz, a la ultraderecha en algunas declaraciones públicas, interesado por la envergadura de los departamentos que quiere asumir Vox. Menos de media voz es el silencio: Alejandro Nolasco, portavoz en las Cortes y líder del partido en la comunidad, no ha comparecido ante los medios de comunicación ni una sola vez. Pocas pistas ha dado el referente de la ultraderecha en la comunidad, que solo hizo acto de presencia en el entorno de los desafortunados comentarios de Azcón sobre Pilar Alegría y María Jesús Montero. Nolasco demandó su nota atención, rechazó todo lo que tenga que ver con el PSOE y emplazó al PP a hablar con la ultraderecha. Pero es que ya lo están haciendo. No con él, testigo privilegiado de lo que abordan los que sí deciden en Vox.

Y el rostro de la decisión en la ultraderecha es el de una Montse Lluis, muñidora de todos los pactos autonómicos previos y actuales, a la que se le amontona el trabajo. Un paso explícito fue el de Extremadura, con reuniones con fotografías y declaraciones para hablar de un primer marco común que luego no ha quedado del todo claro si es un avance o un estancamiento. Por plazos, y por su primer fracaso, María Guardiola necesita certezas con mayor celeridad que Azcón.

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Y mientras comienza la carrera política a la Junta de Andalucía. La salida de María Jesús Montero (PSOE) del Ministerio de Hacienda hacia la candidatura ha centrado todos los análisis. PP y Vox también tienen el suyo. Cuándo, cuánto y cómo podrán atacarse las dos derechas en el sur mientras negocian y ¿acuerdan? en Extremadura, Aragón o Castilla y León. El encaje del relato no es sencillo, pero populares, ultraderechistas e invitados de otras formaciones dan por hecho el acuerdo.