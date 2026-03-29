La cerámica de Teruel que conquista las fachadas de Europa y dará una segunda piel al edificio incendiado de Valencia

En Alcañiz y Alcorisa, una industria lleva décadas demostrando que la arcilla de Teruel no solo se extrae. También se transforma, se innova y se exporta. Faveker-Gres Aragón, integrada en el grupo Samca, ha encontrado en la especialización y la tecnología su vía de crecimiento hasta situarse como uno de los actores singulares del sector cerámico en España, con su epicentro en la vecina provincia de Castellón. Ese posicionamiento se ha visto ahora ratificado tras ser elegida para suministrar la cerámica del edificio incendiado en el barrio de Campanar, en Valencia, un proyecto cargado de simbolismo y exigencia técnica.

Fundada en 1943 por la familia Cañada y con la entrada gigante industrial de la familia Luengo en su capital en 1991, la compañía ha evolucionado desde una producción tradicional hacia soluciones de alto valor añadido. «En los últimos 15 años hemos apostado claramente por las fachadas ventiladas cerámicas, un producto que nos diferencia», explica su director general, Marco Lahoz.

Una técnica diferencial

El rasgo distintivo de la compañía está en el proceso productivo. Frente a la mayoría del sector, que trabaja por prensado, Faveker-Gres Aragón utiliza la extrusión, una técnica que permite crear piezas tridimensionales con geometrías más complejas. Esa capacidad abre la puerta a soluciones constructivas más versátiles.

Las piezas no solo cumplen una función estética, sino también estructural, al facilitar sistemas de anclaje más seguros en fachadas ventiladas. «Podemos diseñar tanto la cara visible como la parte trasera de la pieza, lo que aporta valor técnico y arquitectónico», resume Lahoz. Se trata además de una tecnología minoritaria. Apenas un puñado de empresas en España la emplea de forma industrial, lo que refuerza su posicionamiento en nichos especializados.

Aunque las fachadas ventiladas concentran hoy buena parte del foco, el negocio de la compañía es más amplio. Su catálogo tradicional incluye peldaños cerámicos su –producto histórico–, soluciones para terrazas y una amplia gama de piezas especiales para piscinas, donde la tridimensionalidad resulta clave.

Seguridad y eficiencia

Sin embargo, ha sido la arquitectura la que ha impulsado el salto cualitativo. Las fachadas ventiladas permiten mejorar la eficiencia energética de los edificios, un factor cada vez más relevante en el proceso de descarbonización. Este sistema actúa como una «segunda piel» que regula la temperatura:_evacúa el calor en verano y lo retiene en invierno. A ello se suma la versatilidad estética que ofrece la impresión digital, capaz de reproducir acabados que van desde la piedra o la madera hasta diseños completamente personalizados.

Un proyecto cargado de simbolismo

La especialización técnica ha sido clave para que la empresa participe en uno de los proyectos más simbólicos del momento como es la rehabilitación del edificio incendiado en Valencia. Seleccionada por el equipo de arquitectos junto a otros proveedores, la compañía suministra la cerámica de un sistema diseñado para evitar la propagación del fuego. Sus piezas, cocidas a más de 1.200 grados, son incombustibles, y se integran en una solución que incorpora aislamiento de lana de roca y barreras intumescentes.

«Se ha buscado el mejor sistema posible para garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse», subraya. El proyecto, además de su dimensión técnica, tiene un fuerte componente simbólico, ya que todas las miradas están puestas en un edificio que aspira a convertirse en referencia de seguridad y diseño.

Con tres plantas de producción –dos en Alcañiz y una en Alcorisa–, Faveker-Gres Aragón emplea a 210 trabajadores, la gran mayoría en la provincia de Teruel. La fábrica alcorisana es la más moderna y concentra la producción de piezas de mayor tamaño y exigencia técnica tras una inversión cercana a los 18 millones de euros.

En los últimos cinco años, la empresa ha más que duplicado su facturación, superando ya los 30 millones. Un crecimiento apoyado tanto en la internacionalización –exporta cerca del 60% de su producción– como en la mejora de la productividad mediante inversiones tecnológicas.

Italia, Polonia y Reino Unido figuran entre sus principales mercados, junto a Oriente Medio, donde la actividad se ha visto afectada recientemente por la inestabilidad geopolítica.

Ese crecimiento no ha evitado los vaivenes propios de la industria. La compañía ha decidido recientemente reducir temporalmente su ritmo productivo en una de sus plantas por la ralentización de algunos proyectos. La medida, sin embargo, se plantea como un ajuste puntual. El objetivo pasa por consolidar el negocio de fachadas ventiladas y ampliar su presencia internacional, sin perder su base industrial en Teruel. La empresa aspira a seguir creciendo y recuperar ritmos productivos más altos en cuanto el mercado lo permita.