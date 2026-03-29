Jesús Bazán: "Épila cuenta con una base económica cada vez más diversificada"

-En los últimos años, Épila está viviendo un momento dulce con el desarrollo urbano e industrial. ¿Cómo valora este crecimiento y qué retos plantea el ayuntamiento para el municipio?

-Épila está viviendo, sin duda, un momento muy positivo, marcado por un importante crecimiento industrial que está generando empleo y nuevas oportunidades tanto para nuestros vecinos y vecinas como para toda la Comarca de Valdejalón y las zonas limítrofes. Desde el ayuntamiento valoramos este crecimiento de manera muy positiva, pero también con responsabilidad. Somos conscientes de que este desarrollo debe ser ordenado, sostenible y planificado a largo plazo, para que beneficie al conjunto de la ciudadanía.

En cuanto a los retos, tenemos varios objetivos claros: reforzar los servicios públicos, mejorar las infraestructuras y la movilidad urbana, facilitar el acceso a la vivienda y seguir protegiendo nuestro patrimonio y nuestras tradiciones. Además, es fundamental acompañar el crecimiento industrial con políticas que favorezcan la cohesión social. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que Épila crezca, sí, pero sin perder su identidad, garantizando un desarrollo equilibrado, inclusivo y con visión de futuro.

-El futuro crecimiento se apoya en tres sectores: el agroalimentario, la automoción y, como último en llegar, los centros de datos. ¿Qué volumen de empresas y empleo representa?

-La automoción continúa teniendo un peso muy relevante en el municipio, siendo actualmente el sector con mayor volumen tanto en número de empresas como en generación de empleo. Se trata de un ámbito consolidado y con una fuerte implantación, que ha sido clave en el desarrollo industrial de Épila en los últimos años.

Por otro lado, el sector agroalimentario combina tradición y arraigo con un crecimiento muy significativo. A medida que iniciativas como BonÀrea continúan expandiéndose, se genera un efecto tractor que atrae nuevas filiales y empresas satélite, al tiempo que se refuerzan sectores fundamentales como la agricultura y la ganadería.

En cuanto a los centros de datos, se trata de un sector todavía incipiente, cuyo impacto en términos de empleo y número de empresas es aún difícil de cuantificar con precisión. No obstante, todo apunta a que será muy positivo, especialmente por la diversificación económica que aporta y por su capacidad para situar a Épila en nuevas áreas de desarrollo tecnológico.

En definitiva, aunque la automoción sigue liderando en volumen, Épila cuenta con una base económica cada vez más diversificada, donde el sector agroalimentario gana protagonismo y los centros de datos abren nuevas oportunidades de futuro.

«Las principales necesidades son el acceso a la vivienda y la atención a las personas mayores»

-¿El Ayuntamiento de Épila ha abierto la puerta a la llegada de otros sectores?

-El Ayuntamiento de Épila ha mantenido siempre una visión abierta y diversificada en cuanto al desarrollo económico del municipio. Desde el inicio de la implantación de los polígonos industriales, se ha apostado por la convivencia de distintos sectores, evitando concentrar el crecimiento en una única actividad y favoreciendo, en su lugar, un tejido empresarial variado y complementario.

En este contexto, resulta fundamental destacar el papel de los emprendedores locales, una pieza clave en este proceso de desarrollo. No solo aportan dinamismo y contribuyen a mantener la actividad en el municipio, sino que también desempeñan un papel esencial prestando servicios y colaborando con las grandes empresas instaladas en la zona.

De este modo, Épila no solo atrae grandes proyectos industriales, sino que también cuida y fortalece su tejido empresarial local, que es el que aporta solidez y continuidad al crecimiento de la localidad.

-¿Qué ventajas tienen las empresas que desean instalarse?

-La principal fortaleza de Épila es, sin duda, su ubicación estratégica, que permite una excelente conexión con los principales ejes de comunicación y facilita tanto la logística como el acceso a los mercados. A ello se suman otros aspectos clave, como la disponibilidad de servicios básicos y unas infraestructuras adecuadas para la actividad empresarial, lo que garantiza que los proyectos puedan desarrollarse con eficiencia desde el primer momento.

Desde el Ayuntamiento de Épila trabajamos de manera constante para consolidar y mejorar estas ventajas competitivas, reforzando la proyección de Épila como un municipio atractivo para la implantación de nuevas empresas. En este sentido, ofrecemos un entorno preparado y en continuo crecimiento, capaz de responder a las necesidades actuales y futuras del tejido empresarial.

-¿Cuál es el nivel de ocupación de los dos polígonos?

-En la actualidad, el nivel de ocupación de los polígonos industriales es prácticamente pleno. Si bien tradicionalmente el municipio ha contado con disponibilidad de suelo industrial, la situación ha evolucionado de forma significativa en los últimos años.

La consolidación de empresas ya implantadas, junto con la llegada de nuevos proyectos empresariales, ha propiciado una ocupación casi total, especialmente en los espacios de mayor demanda. Polígonos como El Sabinar presentan una disponibilidad de parcelas muy limitada.

Esta realidad pone de manifiesto el notable dinamismo económico de Épila y su creciente capacidad de atracción de inversión, consolidándose como uno de los principales polos industriales de su entorno.

-¿Qué potencial ofrece Épila como municipio?

-Épila es un municipio estratégicamente bien posicionado, cuya principal seña de identidad es el equilibrio en su modelo de desarrollo. Épila ha sabido expandir su economía, combinando la actividad industrial, el sector agroalimentario y la incorporación de nuevas oportunidades económicas. Asimismo, Épila no solo destaca por su dinamismo económico, sino también por su capacidad para ofrecer una alta calidad de vida. El municipio cuenta con un valioso patrimonio histórico y cultural, un entorno natural de gran relevancia y una completa dotación de servicios que favorecen el desarrollo personal y social. Todo ello contribuye a consolidar a Épila como un lugar atractivo tanto para la inversión como para vivir.

-¿En qué fase se encuentra el complejo agroalimentario de BonÀrea?

-El macrocomplejo agroalimentario de BonÁrea opera actualmente en torno al 25 % de su capacidad, con una plantilla aproximadamente de 200 empleados y una inversión ejecutada que supera los 230 millones de euros. En esta fase inicial, la actividad se centra principalmente en la logística y el envasado de líquidos, dando servicio a alrededor de 130 establecimientos que la compañía tiene en Aragón y en comunidades limítrofes.

De cara a 2026, el complejo continúa avanzando con la próxima puesta en marcha de la nave de líquidos y el inicio de las obras de la planta destinada a la producción de alimentación para mascotas. La previsión es que el conjunto de las instalaciones alcance su pleno rendimiento en torno al año 2030.

-La mejora de las comunicaciones siempre contribuye a acercar inversiones y empleo. Estaba prevista que la redacción del proyecto de construcción de la variante de Épila se entregase a principios de este año. ¿Hay algún avance?

-La empresa adjudicataria debía haber presentado a comienzos de 2026 un estudio completo en el que se analizaran las distintas alternativas de trazado para la variante de Épila. Este documento es fundamental, ya que permitirá determinar cuál es la opción más viable desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental. Nos encontramos a la espera de que el Gobierno de Aragón evalúe dicho estudio y defina los siguientes pasos a seguir. Desde el ayuntamiento confiamos en que este proceso avance con la mayor agilidad posible, dado que es una infraestructura clave para mejorar la seguridad vial y reducir el tráfico en el núcleo urbano.

Por nuestra parte, seguimos manteniendo una actitud de colaboración con el Gobierno autonómico, con el objetivo de que la solución definitiva responda a las necesidades reales y garantice el mejor trazado posible para el futuro de Épila.

-Ya han comenzado los trabajos de ampliación del IES Rondanas. ¿Qué va a suponer?

-La ampliación del IES Rodanas permitirá dar respuesta a las necesidades de espacio que el centro venía arrastrando desde hace años. Esta actuación cuenta con una inversión supera los cinco millones de euros.

El proyecto contempla la construcción de dos nuevos edificios destinados a acoger ciclos de Formación Profesional en las ramas de Industrias Alimentarias, Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, así como Agro-jardinería y Composiciones Florales. Esta ampliación responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en la zona, en línea con las previsiones de empleo y el desarrollo económico del entorno.

-¿Cuáles son los proyectos más importantes en los que están trabajando el consistorio?

-El ayuntamiento tiene en marcha diversos proyectos de gran relevancia orientados a mejorar la calidad de vida de los vecinos, así como a reforzar y modernizar los espacios públicos. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la renovación de servicios y el asfaltado del Camino de la Estación, una intervención clave para mejorar la seguridad vial. También está prevista la urbanización de la plaza Capitán Esponera, que permitirá transformar este espacio en un entorno más accesible, moderno y funcional. A estas iniciativas se suma la ampliación del cementerio municipal, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales y garantizar un servicio esencial para la ciudadanía.

En el ámbito cultural, el Ayuntamiento de Épila impulsa la remodelación de la biblioteca municipal, que supondrá una mejora significativa de sus instalaciones y contribuirá a fomentar la cultura y la formación. En materia educativa y medioambiental, destaca la naturalización de los patios del colegio Gaspar Remiro, una iniciativa orientada a crear espacios más sostenibles y pedagógicos para el alumnado. Del mismo modo, el programa de gestión de colonias felinas continúa desarrollándose con el fin de asegurar el cuidado y la protección de los animales de manera responsable.

Todos estos proyectos reflejan el firme compromiso del ayuntamiento con el desarrollo integral de Épila, tanto en el ámbito de las infraestructuras como en el bienestar social, medioambiental y cultural.

-¿Qué necesidades tiene actualmente el municipio?

-En la actualidad, dos de las principales necesidades de Épila se centran en el acceso a la vivienda y en la atención a las personas mayores. En materia de vivienda, resulta prioritario garantizar el acceso para todos los vecinos, especialmente para los jóvenes y las nuevas familias que desean establecerse, favoreciendo así el arraigo y el crecimiento poblacional.

Por otro lado, es fundamental seguir avanzando en la mejora y ampliación de los servicios dirigidos a las personas mayores, incorporando programas de ocio, espacios adaptados e iniciativas que promuevan su autonomía, inclusión y participación activa en la vida municipal. Estas prioridades se suman a otros ejes estratégicos como el desarrollo económico, la sostenibilidad y la mejora de los servicios básicos, siendo elementos clave para consolidar a Épila como un municipio cohesionado y orientado al bienestar de toda su ciudadanía.

-En cuanto a seguridad ciudadana, ¿qué importancia tiene para Épila contar con Policía Local?

-Contar con Policía Local es fundamental para garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Épila. La presencia de agentes en el municipio no solo permite una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier incidencia, sino que también desempeña un papel clave en la prevención, la mediación en conflictos cotidianos y el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Todo ello contribuye a generar una mayor sensación de protección y cercanía.

Además, la Policía Local no solo actúa en situaciones de emergencia, sino que forma parte activa del día a día del municipio: regula el tráfico, colabora en eventos y trabaja de manera coordinada con otros cuerpos de seguridad. Esa cercanía con los vecinos facilita una atención más humana y personalizada, reforzando el vínculo entre la administración y la ciudadanía.

Es cierto que, para un municipio de menos de 5.000 habitantes, disponer de este servicio supone un esfuerzo añadido y una organización diferente dentro del ayuntamiento. Implica adaptar el organigrama, destinar recursos y asumir una responsabilidad mayor en la gestión municipal. Sin embargo, desde el ayuntamiento siempre he defendido firmemente este compromiso, porque creo que invertir en seguridad es invertir en calidad de vida. Por eso, seguimos apostando por mantener y reforzar la Policía Local como un servicio esencial, que no solo protege, sino que también acompaña, previene y contribuye a hacer de Épila un lugar más seguro y habitable para todos.

«Contar con Policía Local es fundamental para garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos"

-El consistorio también ha impulsado un acuerdo interinstitucional para crear Red de Protección a la Infancia y Adolescencia. ¿En qué se va a traducir?

-Este acuerdo supone un avance muy relevante en el fortalecimiento de la red. Gracias a esta iniciativa, las distintas instituciones implicadas -ayuntamiento, servicios sociales, Policía Local, centros educativos y otros organismos- refuerzan la coordinación de recursos y esfuerzos, con el objetivo de garantizar una atención más eficaz y cercana a los menores.

En el ámbito local, este compromiso se traducirá en medidas concretas como el refuerzo de los programas de prevención ante situaciones de riesgo, el apoyo y seguimiento individualizado de aquellos menores que lo requieran, así como una mayor coordinación entre centros educativos, familias y servicios sociales para detectar y atender de forma temprana cualquier necesidad. También se impulsarán actividades educativas, deportivas y culturales que contribuyan al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Así, este acuerdo refuerza la seguridad, el bienestar y las oportunidades de la población más joven de Épila, consolidando un sistema de protección más sólido, coordinado y eficaz.

-Desde el Ayuntamiento de Épila, ¿qué previsión hacen de este último año de legislatura?

-Las previsiones para este último año de legislatura pasan por intensificar la ejecución de los proyectos ya iniciados y acelerar el ritmo de las inversiones, con el objetivo de culminar las principales actuaciones de transformación urbana previstas en Épila.

En materia de vivienda, una de las prioridades será la preparación y puesta a disposición de suelo municipal destinado a la promoción de vivienda pública, facilitando así el acceso a la vivienda y dando respuesta a una de las principales demandas sociales. Asimismo, en el ámbito de la gestión del territorio, desde el ayuntamiento estamos trabajando para impulsar un modelo equilibrado y sostenible, que contribuya a frenar la especulación del suelo y favorezca el asentamiento de población en el medio rural, generando oportunidades y cohesión territorial.

En el contexto energético, se prevé un avance significativo en el desarrollo de comunidades energéticas locales, promoviendo un modelo más sostenible, participativo y eficiente. En este sentido, los ayuntamientos y las comarcas están llamados a desempeñar un papel cada vez más activo en la transición energética, facilitando proyectos que permitan a la ciudadanía beneficiarse directamente de este proceso. Este último año de legislatura será un periodo de intensa actividad, centrado en la obtención de resultados tangibles que consoliden el trabajo realizado, todo ello en un contexto exigente desde el punto de vista económico y electoral.