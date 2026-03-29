Muere José Carlos Lacasa, empresario aragonés vinculado al histórico grupo chocolatero, la MAZ y el Real Zaragoza

El empresario zaragozano José Carlos Lacasa Echevarría, integrante de la familia propietaria del grupo chocolatero Lacasa y miembro de su consejo de administración en la actualidad, ha fallecido este domingo en Zaragoza a los 83 años, según fuentes próximas a la compañía. Nacido en 1943, su trayectoria profesional estuvo ligada durante décadas a la evolución de esta firma aragonesa, una de las históricas del sector alimentario en España.

Pertenecía a la segunda generación vinculada al desarrollo de la compañía, referente del sector del turrón en España y conocida también por marcas como Lacasitos o Conguitos. Se incorporó a la empresa siendo aún muy joven, mientras cursaba estudios de Químicas, y asumió responsabilidades en la dirección durante la década de los años setenta junto a otros miembros de la familia, en una etapa en la que el grupo avanzó en su crecimiento industrial.

Durante esos años se produjeron hitos relevantes en la evolución de la compañía, como la puesta en marcha de la fábrica de Utebo a finales de la década, que reforzó su capacidad productiva. Formó parte del proceso que llevó a la empresa a consolidarse como uno de los principales grupos del sector alimentario, con presencia internacional.

Vinculación con la MAZ y el Real Zaragoza

Tras la progresiva profesionalización de la gestión, pasó a desempeñar funciones de representación de la familia en el consejo, manteniendo su vinculación con la compañía.

Además de su actividad empresarial, Lacasa Echevarría desarrolló una trayectoria vinculada a distintas entidades económicas y sociales. Presidió la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) y, en ese ámbito, también la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

Asimismo, participó en el entorno directivo del Real Zaragoza durante varios años, primero como consejero y posteriormente como consejero delegado, con responsabilidades en la gestión económica y organizativa del club.

En paralelo, desempeñó funciones en el ámbito sectorial alimentario, como consejero de la Feria Alimentaria de Barcelona y presidente del comité internacional de la Federación de Industrias Alimentarias, lo que le llevó a mantener una intensa actividad internacional.