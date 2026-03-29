El Pirineo de Aragón pone fecha al final de su temporada de esquí: confirmado cuándo cerrará cada estación

Las últimas nevadas de este fin de semana poco van a cambiar los planes de las estaciones de esquí del Pirineo de Aragón. La temporada apura sus últimos días tanto para los tres complejos de Aramón en la cordillera de Huesca como para el binomio Astún-Candanchú, dejando atrás más de 100 días de actividad casi ininterrumpida y que, a falta de que todos ellos hagan su balance oficial de cierre, puede presumir de haber mostrado una de las mejores caras de la última década gracias a la concatenación de borrascas y precipitaciones sólidas constantes durante gran parte del invierno.

Un ejemplo paradigmático ha sido Formigal, que dio el pistoletazo de salida el 29 de noviembre la fecha más madrugadora desde hace 6 años, cuando arrancaron a mediados de ese mes, y ha llegado a registrar espesores no vistos en mucho tiempo, los tres metros de altura en sus cotas más altas y 170 centímetros en su punto más bajo. Unos registros que se dieron durante gran parte de febrero e inicios de marzo y que la llevaron a situarse entre las estaciones de esquí con mayor cantidad de nieve a nivel mundial.

Esa fotografía puede ser perfectamente extensible, cambiando las cifras, a sus homólogas de Panticosa, Cerler, Candanchú y Astún. Todas ellas han dado cuenta, en general, del buen año meteorológico en lo que respecta a sus intereses, dejando atrás algunas dificultades en temporadas pasadas.

Fecha de cierre de cada estación

Fueron las estaciones de esquí de Teruel, Javalambre y Valdelinares, las primeras en cerrar sus puertas el pasado domingo 22 de marzo. En el Pirineo de Huesca, la situación es diametralmente opuesta, hasta el punto de que algunos complejos han variado sus planes iniciales y han anunciado que darán alguna alegría extra a los amantes de los deportes de nieve.

Ese es el caso de Astún, que este pasado jueves lanzó un comunicado informando de que sus instalaciones permanecerán operativas al menos hasta el Lunes de Pascua, 6 de abril, y no hasta el domingo 5 tal y como estaba previsto. Además, dejaban abierta la posibilidad de también permitir la entrada de esquiadores durante el fin de semana del 11 al 12 "si las condiciones meteorológicas son favorables" y en horario reducido de 08.15 a 14.30 horas.

Telesillas en Astún / ASTÚN-CANDANCHÚ

Este fin de semana, esta estación del Valle del Aragón ha presentado un espesor de entre 150 y 225 centímetros, con prácticamente todos sus remontes abiertos y el 75% de sus pistas y kilómetros esquiables disponibles, si bien es cierto de que la cantidad de nieve se ha reducido considerablemente en las últimas semanas por la subida de las temperaturas y solo el colchón logrado durante los meses anteriores ha permitido plantearse alargar unos días más su año.

Su homóloga de Candanchú mantiene su fecha de cierre prevista el 5 de abril, aunque su director general, Álvaro Luna, precisa a este diario que irán valorando la situación durante los próximos días, aunque, de momento, "no hay una justificación clara" para alargar la temporada.Al igual que Formigal, Candanchú ha destacado por sus grandes espesores entre febrero y marzo, también colándose entre las estaciones de esquí de todo el mundo con más nieve, pero, en la misma línea del resto de complejos del Pirineo aragonés, en las últimas semanas ha ido perdiendo espesor y los principales modelos meteorológicos empiezan a plantear un escenario a partir de Semana Santa donde los termómetros en la cordillera oscense ganarán grados hasta alcanzar valores superiores a los 15 grados, acentuando la fusión de la nieve.

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Las previsiones meteorológicas tampoco han cambiado el rumbo previsto del grupo Aramón, que hace semanas ya marcó en rojo el Domingo de Resurrección como cierre de temporada y, salvo sorpresa de última hora, -un extremo no contemplado hoy por hoy, según confirman desde la sociedad anónima participada por DGA e Ibercaja- ese será el punto y final para los deportes de nieve en Formigal, Panticosa y Cerler.