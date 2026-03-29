Vinagre & Rock, el bar de Zaragoza experto en banderillas que se anticipó a la moda de las gildas: “Nuestro sello es la salmuera con jengibre”

Las gildas se han convertido en el alimento de moda de los últimos años. La combinación de piparra, anchoa y oliva enamora a los amantes del tapeo clásico. Como consecuencia de la fiebre de las banderillas, han proliferado los locales especializados en este tipo de productos que explotan la creatividad culinaria en sus combinaciones de alimentos en conserva.

Vinagre & Rock se ha curtido en el arte del vinagre desde hace 13 años, mucho antes de que el fenómeno de la gilda arrasara en el mundo del vermut. Elena Verdú y Alberto Genzor se adentraron en la hostelería sin entrenamiento previo: ella trabajaba en una empresa de merchandising y él era joyero. “No teníamos experiencia pero sí muchas horas de observación. Nos encantaba ir a bares”, recuerda Elena Verdú.

Los primeros bares de salmueras

Casa Paricio, Casa Rodri y Vinos Rubio eran algunos de sus bares de cabecera. Todos ellos especializados en conservas y salmueras en una época en la que estos negocios no eran tan habituales. “Frecuentábamos mucho Vinos Rubio pero ellos siempre tenían tenis, fútbol y Ana Rosa Quintana en la televisión. Quisimos crear un bar que mezclase las banderillas con otro tipo de ambiente, algo que no existía en Zaragoza”, afirma la propietaria.

Cuando vieron que el local de la calle Cortesías, 7, se quedaba libre, no lo dudaron más. “Nos enteramos en agosto que el after que había aquí cerraba y el 5 de octubre abrimos el bar”, rememora Verdú. Mes y medio de trabajo frenético en el que se gestó Vinagre & Rock. La pareja emprendió mientras lidiaba con la enfermedad. “Mi pareja estaba con quimioterapia y el sabor que mejor notaba era el de los boquerones”, recuerda.

50% vinagre, 50% rock

Así, las gildas se convirtieron en las protagonistas del negocio. Un papel compartido con su segundo ingrediente clave: el rock. La pareja coincidía en su amor por la música, algo que se aprecia a primera vista solo con observar las paredes del bar, plagadas de 'merchandising' de grupos como ACDC, Rolling Stones o The Clash. Tampoco faltan los carteles promocionales de los espectáculos de Alberto Genzor, el fundador del bar que también trabajaba como disc jockey. Por desgracia, Genzor falleció seis meses después de la apertura del establecimiento. “Me gusta pensar que el bar siempre me recordará a él”, confiesa su pareja.

Quizá esa buena estrella haya favorecido el éxito del Vinagre & Rock. “Nos ha ido bien desde el principio y nunca hemos dejado de crecer”, reconoce la propietaria. El fervor por las gildas de los últimos tiempos ha aumentado todavía más su clientela. “Tenemos público de todas las clases, desde gente muy joven a gente muy mayor. A la gente mayor le gusta mucho este tipo de aperitivo porque le recuerda a su juventud”, detalla Verdú.

Entre sus productos estrella, destaca la salmuera con jengibre marinado. “Es nuestro sello. Se nos ocurrió porque no me gusta con ajo, nos inspiramos en la cocina japonesa pero sin ninguna pretensión”, puntualiza. Hace poco también incorporaron la banderilla de oliva, anchoa, piparra y pimiento relleno de queso feta. En su vitrina, destacan las banderillas con mejillones, pulpo y chipirones. Por supuesto, no se olvidan de los clásicos, como el guardia civil o el pepinillo relleno. “La gilda clásica de boquerón es la que más triunfa”, asegura la dueña del bar. Y lo mejor, sus banderillas oscilan entre 1,80 y 2,20 euros a diferencia de otros locales que han subido el precio de las gildas aprovechando su reciente fama.

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Los cambios en las tendencias de ocio también han beneficiado al bar de La Madalena. El ambiente del local, con “un 50% vinagre y un 50% rock”, crean un ambiente propicio para el vermú y el tardeo. Además, cuentan con una terracita en la que pega el sol y se escucha a los músicos callejeros que amenizan las calles del barrio. Todo ello se suma a sus gildas de renombre. “El secreto es la calidad del producto. Aquí como no hay cocina, no hay engaño”, concluye Verdú.