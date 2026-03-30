Los aragoneses meten casi 2.800 millones en la hucha, un ahorro récord en plena incertidumbre global

El ahorro de los aragoneses sigue engordando, incluso en un contexto económico cada vez más incierto. Las familias, las empresas y las Administraciones públicas de la comunidad acumulaban al cierre de 2025 un total de 44.614 millones de euros en depósitos bancarios, según los últimos datos del Banco de España. Son 2.791 millones más que un año antes y, sobre todo, 9.048 millones adicionales desde el estallido de la pandemia, cuando el consumo se desplomó y la capacidad de gasto quedó congelada por las restricciones sanitarias.

Aquel ahorro forzoso, generado entre confinamientos y cierres de actividad, no solo se ha mantenido, sino que ha seguido creciendo en los años posteriores, pese al impacto de la inflación, la subida de los tipos de interés y las sucesivas sacudidas geopolíticas. La última, la escalada bélica en Oriente Medio impulsada por EEUU e Israel, que amenaza con derivar en una nueva crisis energética de corte inflacionario.

A la espera de que se clarifique el devenir del último shock, ese colchón financiero se ha convertido en una de las principales bazas de los hogares aragoneses para afrontar un posible enfriamiento económico. Pero, como advierten los expertos, la foto macro no siempre refleja la realidad de las economías domésticas.

Ahorro, pero no para todos

Del total de depósitos, 39.198 millones de euros están en manos de los denominados sectores residentes –fundamentalmente hogares, pero también empresas e instituciones sin ánimo de lucro–, mientras que 5.416 millones corresponden a las Administraciones Públicas. Dentro del ahorro privado, la mayor parte sigue concentrada en productos líquidos: 33.373 millones están en cuentas a la vista, frente a 5.444 millones en depósitos a plazo y apenas 381 millones en otros instrumentos.

El predominio del dinero disponible de forma inmediata refleja tanto la prudencia de los ahorradores como la persistencia de la incertidumbre. Aragón mantiene así un perfil conservador en la gestión de su patrimonio financiero, en línea con su histórica preferencia por la liquidez.

Sin embargo, bajo esas cifras récord subyace una realidad más compleja. Como ya apuntaban informes previos, el crecimiento del ahorro agregado convive con una creciente dificultad de muchas familias para llegar a fin de mes. Más de la mitad de los hogares reconoce no poder ahorrar de forma significativa, y una parte relevante ha tenido que recortar incluso en gastos básicos, según distintos estudios.

Desigualdad de rentas y el factor generacional

La explicación está en la desigual distribución de la renta y del propio ahorro. Son datos agregados que no reflejan la desigualdad existente. Una brecha que también tiene un componente generacional. Los hogares de mayor edad, con ingresos más estables, han logrado incrementar su ahorro, mientras que los jóvenes han visto limitada su capacidad por la precariedad laboral y el retraso en la emancipación.

El salto que se produjo durante la pandemia, cuando los depósitos superaron por primera vez los 40.000 millones, marcó un punto de inflexión en los hábitos financieros de los aragoneses. Entonces, el desplome del consumo, especialmente en sectores como la hostelería, el ocio o el turismo, elevó la tasa de ahorro a niveles inéditos.

Al mismo tiempo, parte de ese ahorro ha comenzado a diversificarse. Aragón destaca en el conjunto nacional por su elevada penetración de los fondos de inversión, que rozaban los 23.000 millones al inicio de 2025 tras crecer un 14,3%. Una señal de que, aunque la liquidez sigue dominando, crece también la búsqueda de rentabilidad.