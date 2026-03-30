La cofradía de las Siete Palabras se impone al viento de Zaragoza con su viacrucis este Lunes Santo

Ha sorteado las fuertes rachas de viento como lo ha hecho en ocasiones anteriores con la lluvia o el granizo. Fiel a su tradición, el viacrucis de las Siete Palabras y de San Juan Evangelisa se ha impuesto al cierzo de Zaragoza este Lunes Santo con una comitiva que ha partido de la parroquia de San Gil, en la calle Don Jaime I, a las 20.45 horas para rememorar los últimos momentos de la vida de Jesús. Quince minutos después,y tras el toque de la corneta, los capirotes verdes han alzado la peana del Cristo, cuya salida de la iglesia ha marcado el inicio del segundo rezo -el primero se ha realizado en el interior de la misma- de las 14 estaciones.

El viento no ha sido un impedimento para los cofrades de las Siete Palabras, que resguardados a su salida por la calle Don Jaime I han logrado concentrar a cientos de zaragozanos para escuchar los pasajes del Evangelio que comparten desde la condena a muerte de Jesús hasta su sepultura. Entre ellas, la joven Martina López y sus amigas, que como cada año han acudido a ver procesionar a sus allegados. "No nos lo perdemos nunca, da igual el tiempo que haga", ha explicado. También han seguido la salida de los cofrades los vecinos de la plaza José Sinués, que han escuchado con atención los tambores y bombos hasta que, a las 21.01 horas, ha comenzado el segundo rezo.

El cortejo ha portado la cruz procesional de la parroquia de San Gil, una pieza que fue labrada en plata sobredorada por Jerónimo de la Mata en 1.550 y que, según informan desde la cofradía, presenta la particularidad de no llevar la figura de Cristo crucificado, sino vivo y representado como el Salvador. La imagen lo muestra bendiciendo con su mano derecha y portando el orbe, una esfera que representa el mundo, con la izquierda.

El reverso de la cruz que portaba el cortejo de las Siete Palabras deja ver la imagen de la Inmaculada Concepción coronada de rayos de sol y con una luna bajos sus pies. La figura estaba decorada con cabezas de qurubines y en los brazos portaba unos medallones que han sido motivo de alabo por muchos zaragozanos.

Los capirotes verdes y las túnicas blancas de los hermanos de la cofradía han partido dela parroquia de San Gil y han recorrido Don Jaime I para llegar a la plaza José Sinués. Sobre las 21.08 horas han comenzado desde allí su peregrinaje por las calles de San Andrés, San Jorge, Refugio, Dormer, Pabostría, Deán, Arco del Deán, la plaza de San Bruno y de la Seo, Don Jaime I, Espoz y Mina, Santa Cruz, Méndez Núñez, Del Pino, la plaza de Santiago Sas, Blasón Aragonés, Cuatro de Agosto, Alfonso I, Manifestación y plaza del Justicia. La parada final es en Santa Isabel de Portugal.

Los tambores de las Siete Palabras han retumbado por la ciudad, por la que también han procesionado otras seis cofradías. La de Nuestra Señora de la Asunción y llegada de Jesús al Calvario ha abierto este Lunes Santo a las 19.00 horas portando la peana de Cristo de la Paz. A ella le ha sucedido, a las 20.00 horas de la tarde, la procesión del Recuerdo de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, que ha partido de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. A la misma hora ha comenzado también el viacrucis de la cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro y de San Lamberto.

Noticias relacionadas

A las 20.30 horas ha partido de la parroquia de Santa Gema la procesión del traslado del Cristo de la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, a la que se ha sumado el viacrucis de las Siete Palabras y, tras este, la procesión de las Tres Caídas de Jesús Camino del Calvario. La salida sobre las 21.15 horas de la procesión del Nazareno ha cerrado este Lunes Santo en Zaragoza que, a pesar de las inclemencias meteorológicas, ha concentrado a los zaragozanos para rememorar los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret.