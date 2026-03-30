¿Cuánto cuesta ser cofrade en Aragón?

Ser cofrade tiene un coste. Un coste que depende de diversos factores -el atuendo, los instrumentos, la cofradía a la que se pertenece, etc.- y que, según apuntan fuentes cofrades de Zaragoza, se ha incrementado de forma ligera por la subida de los precios. Sin embargo, un reciente estudio de la UCA (Unión de Consumidores de Aragón) revela que el coste de la Semana Santa de este 2026 se mantiene "estable" respecto a las tres anteriores y, por suerte, la inversión en alguno de los materiales solo se realiza una vez y dura toda la vida. Es el caso de los tambores, que según indican las mismas fuentes oscila entre los 175 y los 350 euros. En función de la calidad del material, puede alcanzar los 1.000.

Según informa Ignacio García Aguaviva, presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, las cuotas habituales para los cofrades son de unos 40 euros. También lo apunta así el Hermano Mayor de La Columna, Jesús Cortés, que concreta que en su cofradía es de 42 euros anuales a partir de los 16 años. El coste se reduce a los 18 euros al año para los cofrades de entre 0 y 10 años y a los 26 euros anuales para los de 11 a 15 años.

A las cuotas se añade el coste de los instrumentos, muy variable en función del material y otros factores. El precio rondaría los 250 euros para "los más sencillos" y puede superar los 500 euros para los de fibra de carbono. Cortés afirma que, aunque los precios son altos, el instrumento suele durar toda la vida. Además, en La Columna prestan material a los cofrades que lo requieren. "No tienen por qué comprarlo, se les puede prestar", comparte.

Fuentes de distintas cofradías agregan que también entra en juego la variedad de tambores, ya que ahora la gama es más amplia que hace una década y los precios pueden alcanzar los 1.000 euros si se opta por los de una mayor calidad. Los últimos modelos presentan además novedades y mejoras, lo que también se traduce en el coste. Según el análisis de la UCA, el de otros instrumentos como timbales y bombos varía entre los 180 y los 230 euros y los 110 y 250 euros respectivamente. A ello hay que sumar las baquetas o las mazas, que oscilan entre los 7 y los 42 euros.

Del estudio se desprende también el precio de otros instrumentos como la corneta (de 150 a 400 euros), la matraca (60 euros) o la carraca (30 euros). Los parches o la piel para bombos tienen un coste de 10 a 48 euros.

El precio de la indumentaria

A ello se añade la indumentaria. El atuendo común para los cofrades se compone de forma general de la túnica o hábito; el ceñidor o cíngulo, que se anuda a la cintura; el capirote o tercerol, que cubre la cabeza y, en algunas cofradías, la capa. Hay además otros complementos como los guantes, la medalla, los escapularios, el pantalón y los zapatos negros. Aguaviva subraya que, por eso, los precios varían según la cofradía y, de nuevo, la calidad.

Según el estudio de la UCA, las túnicas de raso oscilan entre los 105 y los 130 euros. El precio se eleva a entre 150 y 250 euros para las de sarga de algodón y varía entre los 300 y los 400 euros si son de terciopelo. Si a ellas se agrega la capa, sube entre 200 y 300 euros más. El análisis calcula que el ceñidor o cíngulo tiene un coste de unos 50 euros, mientras que el del capirote o tercerol fluctúa entre los 40 y los 45 euros y el de otros complementos como los guantes de piel es de 30 euros.

Pero los complementos varían en función de la indumentaria. Las manolas, que salen vestidas de negro y con mantilla, pueden optar por los bordados a mano, lo que implica una inversión que puede variar desde los 600 hasta los 2.500 euros, o la confección a máquina, que fluctúa entre los 100 y los 250 euros. Según se desprende de comercios como Le Parisién, una tienda de Zaragoza de alta calidad especializada en mantones de Manila, mantillas y trajes tradicionales aragoneses, el precio de las peinetas oscila entre los 50 y los 100 euros, mientras que el de los broches es de entre 20 y 30 euros. Los guantes de rejilla de las manolas tienen un precio de entre 30 y 40 euros.

Las cifras son similares a las del estudio de la UCA, que apunta a un coste de entre 40 y 95 euros por peineta, de 20 a 50 por el broche y de 25 a 35 euros por los guantes de rejilla.

En el caso de los costaleros, los complementos son otros como las fajas lumbares (entre 30 y 40 euros según la UCA), el fajín de hilo (de 15 a 20 euros), el costal para la cabeza (de 30 a 35 euros) o la morcilla, una almohadilla para el apoyo en la cervical del costalero (de 7 a 10 euros). Se trata de precios medios estimados por la UCA que pueden ser superiores o inferiores en función de la calidad de la prenda.