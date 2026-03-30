Las empresas zaragozanas del Metal abrazan el coche compartido para ahorrar y aliviar atascos

La Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) ha decidido mover ficha antes de que la nueva exigencia legal apriete aún más a las grandes plantillas. La organización ha sellado un acuerdo con la aplicación de coche compartido Tribbu para extender entre sus empresas asociadas una herramienta con la que aliviar costes de desplazamiento, reducir tráfico en los accesos a los polígonos y avanzar en el cumplimiento de los futuros planes de movilidad sostenible al trabajo.

La decisión llega en un momento especialmente sensible para la industria. Aunque en las últimas semanas se ha hablado de “nueva normativa”, lo que en realidad ha hecho el Gobierno es endurecer el calendario de una obligación que ya estaba recogida en la Ley de Movilidad Sostenible de diciembre de 2025. Las empresas y entidades públicas con centros de trabajo de más de 200 personas o 100 por turno deben disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo.

Cumplimiento de una regulación estatal

El real decreto-ley aprobado dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, publicado en el BOE el 21 de marzo, recorta de 24 a 12 meses el plazo para adaptarse, de modo que el horizonte se adelanta a diciembre de 2026.

Ese cambio no es menor. La propia norma deja claro que estos planes no pueden quedarse en una declaración de intenciones: deben negociarse con la representación legal de los trabajadores, incorporar medidas concretas y someterse a seguimiento. Entre las soluciones que enumera la ley figuran el impulso del transporte colectivo, la movilidad activa, los vehículos de bajas emisiones, la movilidad compartida o colaborativa, la recarga de vehículos cero emisiones y, cuando sea posible, el teletrabajo. Además, el decreto anticrisis añade presión extra para las compañías que reciban ayudas directas: si están obligadas a tener plan y no cumplen, se exponen al reintegro de esas ayudas.

En ese contexto se enmarca la maniobra de FEMZ. La federación recuerda que cada día más de 17.000 personas se desplazan a los polígonos del entorno de Zaragoza para trabajar en más de 650 empresas asociadas. Ese flujo diario explica buena parte de los atascos en horas punta, la presión sobre los aparcamientos y una dependencia casi total del coche privado que, además de encarecer los trayectos, complica la captación de personal cuando llegar al centro de trabajo sin vehículo propio se convierte en una barrera.

Movilidad colaborativa y metropolitana

La apuesta por Tribbu busca precisamente abrir una vía rápida y relativamente sencilla para responder a ese problema. El coche compartido encaja de lleno en el tipo de medidas que ahora empuja la normativa estatal, y también en la lógica del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que ya contempla fichas específicas para movilidad colaborativa urbana y metropolitana y para vehículo compartido en trayectos de largo recorrido. El Ministerio para la Transición Ecológica recoge expresamente el carpooling como una actuación capaz de generar ahorro energético certificado.

Para las empresas del metal, la cuestión no es solo ambiental. También es económica. El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio moviliza 5.000 millones de euros y parte de su filosofía pasa por reducir el impacto energético y logístico derivado de la escalada geopolítica. De hecho, el decreto incorpora ayudas extraordinarias al gasóleo profesional, señal de hasta qué punto el coste de la energía y del transporte ha vuelto al primer plano.

Ese escenario se nota ya en el bolsillo. El INE avanzó el pasado 27 de marzo que la inflación anual repuntó al 3,3% en marzo, un punto más que en febrero, debido en parte al comportamiento de los carburantes. Para miles de trabajadores que recorren a diario decenas de kilómetros hasta los polígonos industriales, cualquier fórmula que reparta gastos y reduzca consumo gana peso mucho más allá del discurso verde.